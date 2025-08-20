Akhilesh Yadav will join Rahul Gandhi Tejashwi Yadav Bihar Voter Adhikar Yatra राहुल-तेजस्वी की बिहार वोटर अधिकार यात्रा से जुड़ेंगे अखिलेश यादव, SIR पर विपक्ष लामबंद, Bihar Hindi News - Hindustan
राहुल-तेजस्वी की बिहार वोटर अधिकार यात्रा से जुड़ेंगे अखिलेश यादव, SIR पर विपक्ष लामबंद

बिहार चुनाव से पहले एसआईआर के मुद्दे पर निकाली जा रही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा से सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी जुड़ेंगे। अखिलेश 28 अगस्त को सीतामढ़ी में इस यात्रा में शामिल होंगे।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, पटनाWed, 20 Aug 2025 08:12 PM
कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की बिहार वोटर अधिकार यात्रा से समाजवादी पार्टी के मुखिया एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी जुड़ेंगे। वे 28 अगस्त को सीतामढ़ी में राहुल और तेजस्वी के साथ यात्रा में शिरकत करेंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जा रहे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के विरोध में इंडिया गठबंधन के नेताओं द्वारा यह यात्रा निकाली जा रही है। एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव विपक्षी नेताओं को लामबंद कर रहे हैं।

केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इस यात्रा में अखिलेश यादव का जुड़ना वोट चोरी के खिलाफ हमारे इस जन आंदोलन और मजबूत करेगा। बता दें कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई थी। रोहतास, औरंगाबाद, गयाजी, नवादा, नालंदा जिले में होते हुए मंगलवार को यह यात्रा शेखपुरा पहुंची थी। बुधवार को इस यात्रा का ब्रेक रहा। अब गुरुवार को शेखपुरा से शुरू होकर यह यात्रा मुंगेर तक जाएगी। राहुल गांधी मुंगेर में रात्रि विश्राम करेंगे।

राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यात्रा के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में जाकर एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर हमला बोल रहे हैं। वे लगातार वोट चोरी और वोटर लिस्ट से लोगों के नाम गायब करने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। बिहार में 16 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा का समापन 1 सितंबर को पटना में होगा। यहां गांधी मैदान में बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा, इसमें इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना है।