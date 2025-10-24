अखिलेश यादव अपनी जगह,मैं अपने आप में ब्रांड; तेजप्रताप खास आदमी के साथ प्रचार करने महुआ पहुंचे

संक्षेप: Bihar Chunav: अखिलेश यादव का नाम सुनते ही भड़के तेजप्रताव यादव कहने लगे कि वह अपनी जगह होंगे पर मैं अपने आप में बड़ा ब्रांड हूं। कोई भी आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।

Bihar Election: राष्ट्रीय जनता दल(राजद) और परिवार से निकाले जा चुके लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में ताल ठोक दिया है। उनकी पार्टी जनशक्ति जनता दल ने पांच दलों के साथ बिहार गठबंधन बना लिया है। वे खुद महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ बिहार की कई सीटों पर उन्होंने जेजेडी का उम्मीदवार उतारा है। चुनावी फिजां में तेज प्रताप यादव का एक बयान और खास तस्वीर चर्चा में है।

तेजस्वी यादव शुक्रवार को अपने विधानसभा क्षेत्र महुआ पहुंचे तो समर्थकों की भीड़ जुट गई। उन्होंने रोड शो भी किया। इस दौरान उनके साथ खास मेहमान मौजूद थे। ओपेन रूफ जीप पर एक ऐसे बुजुर्ग सवार थे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मेकअप में थे। तेज प्रताप का यह अनोखा अंदाज खूब पसंद किया गया। आम जन से लेकर मीडिया कर्मी तक जुट गए। तेजप्रताप ने कहा कि वे महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हैं। वह अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।

एक सवाल के जवाब में तेज प्रताप ने कहा कि वे अपने आप में ब्रांड हैं। अखिलेश यादव का नाम सुनते ही भड़क गए। कहने लगे कि अखिलेश यादव अपनी जगह होंगे पर मैं अपने आप में बड़ा ब्रांड हूं। कोई भी आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि अब किसी भी स्थिति में राजद में नहीं जाएंगे। मरना पसंद करेंगे पर राजद में जाना नहींं।

महुआ में उनका मुकाबला निवर्तमान विधायक और राजद के कैंडिडेट मुकेश कुमार रौशन से है। दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। हालांकि, मुकेश रौशन से पहले तेजप्रताप यादव ही महुआ के विधायक थे। 2020 के चुनाव में राजद ने उन्हें हसनपुर से लड़ाया था। माना जा रहा है कि यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव मुकेश रौशन के चुनाव प्रचार में बिहार आ सकते हैं।