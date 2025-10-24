Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsAkhilesh Yadav may be but myself brand Tej Pratap arrives in Mahua to campaign with mahatma Gandhi cast
अखिलेश यादव अपनी जगह,मैं अपने आप में ब्रांड; तेजप्रताप खास आदमी के साथ प्रचार करने महुआ पहुंचे

Fri, 24 Oct 2025 09:01 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Election: राष्ट्रीय जनता दल(राजद) और परिवार से निकाले जा चुके लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में ताल ठोक दिया है। उनकी पार्टी जनशक्ति जनता दल ने पांच दलों के साथ बिहार गठबंधन बना लिया है। वे खुद महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ बिहार की कई सीटों पर उन्होंने जेजेडी का उम्मीदवार उतारा है। चुनावी फिजां में तेज प्रताप यादव का एक बयान और खास तस्वीर चर्चा में है।

तेजस्वी यादव शुक्रवार को अपने विधानसभा क्षेत्र महुआ पहुंचे तो समर्थकों की भीड़ जुट गई। उन्होंने रोड शो भी किया। इस दौरान उनके साथ खास मेहमान मौजूद थे। ओपेन रूफ जीप पर एक ऐसे बुजुर्ग सवार थे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मेकअप में थे। तेज प्रताप का यह अनोखा अंदाज खूब पसंद किया गया। आम जन से लेकर मीडिया कर्मी तक जुट गए। तेजप्रताप ने कहा कि वे महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हैं। वह अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।

एक सवाल के जवाब में तेज प्रताप ने कहा कि वे अपने आप में ब्रांड हैं। अखिलेश यादव का नाम सुनते ही भड़क गए। कहने लगे कि अखिलेश यादव अपनी जगह होंगे पर मैं अपने आप में बड़ा ब्रांड हूं। कोई भी आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि अब किसी भी स्थिति में राजद में नहीं जाएंगे। मरना पसंद करेंगे पर राजद में जाना नहींं।

महुआ में उनका मुकाबला निवर्तमान विधायक और राजद के कैंडिडेट मुकेश कुमार रौशन से है। दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। हालांकि, मुकेश रौशन से पहले तेजप्रताप यादव ही महुआ के विधायक थे। 2020 के चुनाव में राजद ने उन्हें हसनपुर से लड़ाया था। माना जा रहा है कि यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव मुकेश रौशन के चुनाव प्रचार में बिहार आ सकते हैं।

तेज प्रताप यादव पहली बार अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद ने उन्हें महुआ से उतारा था। पहली बार जीतकर वे नीतीश मंत्रीमंडल में स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए थे।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar Tej Pratap Yadav Lalu Yadav अन्य..
