अखिलेश ने LED वाली लालटेन दिखाकर मांगे RJD के लिए वोट; बोले- BJP वाले लैपटॉप नहीं चला पाते

संक्षेप: मधुबनी में जनसभा को संबोधित करते हुए सपा अखिलेश यादव ने एलईडी वाली लालटेन दिखाकर आरजेडी के लिए वोट मांगे। उन्होने कहा कि हम तेजस्वी यादव से कहेंगे कि बेटियां साइकिल चलाएं, उनकी पढ़ाई में मदद करें और जब वे अच्छे अंक लाएं, तो लैपटॉप देने का काम करें। ये भाजपा वाले लैपटॉप चलाना भी नहीं जानते हैं।

Sat, 8 Nov 2025 09:07 PM
बिहार चुनाव के दूसरे चरण के लिए धुआंधार प्रचार जारी है। एनडीए और महागठबंधन के दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे। इस दौरान सपा अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मधुबनी में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होने बीजेपी पर निशाना साधा। लालटेन दिखाकर राजद के लिए वोट मांगे। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि हम लोग नई सोच वाले हैं। ये एलईडी वाली लालटेन है, तेल वाली नहीं है। यूपी में जब हमारी सरकार थी, तो हमने युवाओं को रोजगार, नौकरी और शिक्षा के लिए लैपटॉप दिए। हम तेजस्वी यादव से कहेंगे कि बेटियां साइकिल चलाएं, उनकी पढ़ाई में मदद करें और जब वे अच्छे अंक लाएं, तो युवाओं, हमारे भाई-बहनों को लैपटॉप देने का काम करें। ये भाजपा वाले लैपटॉप चलाना भी नहीं जानते हैं, न दिल्ली वाले, न लखनऊ वाले।

सपा अध्यक्ष ने कहा कि बिहार चुनाव में आप लोग A टीम, B टीम और C टीम से सावधान रहें। C टीम चुनाव आयोग है। प्रशांत किशोर का नाम लिए बगैर अखिलेश यादव ने कहा कि एक पीकेपी टीम भी है। कल 11 नवंबर को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। और फिर दो दिन बाद बिहार से बीजेपी नौ दो ग्यारह हो जाएगी। भाजपा का पलायन हो जाएगा।

उन्होने कहा कि जब तेजस्वी यादव नए मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वे नई सोच, सकारात्मक सोच के साथ और बिहार के विकास के साथ और हम सब मिलकर अपने अनुभव से उनका साथ देंगे।ताकि हम नए तरीके से काम करके बिहार को एक नया बिहार बनाएं, जहां रोज़गार हो, नौकरियां हों, हमारे पिछड़े दलित समाज का सम्मान हो और किसान समृद्ध हों और याद रखिए, बिहार के बाद यूपी में भी चुनाव हैं।

जब दोनों तरफ युवा मुख्यमंत्री होंगे, तो ज़्यादा काम होगा या नहीं? और हम मदद भी करेंगे। बिहार से हमारा बहुत गहरा रिश्ता है। आपको बता दें महागठबंधन के समर्थन में अखिलेश यादव अभी तक एक दर्जन से ज्यादा चुनावी रैलियां कर चुके हैं।