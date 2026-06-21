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30 जनवरी और 26 अप्रैल को क्या हुआ था? तेज प्रताप के खिलाफ महिला आयोग जाएंगी अनुष्का यादव

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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आकाश यादव ने कहा कि तेज प्रताप यादव ने इस बात का कोई सबूत नहीं दिया है कि हमारा परिवार उनसे पैसों की डिमांड करता था या उन्हें ब्लैकमेल करता था। इसका जवाब कानूनी रूप से अनुष्का यादव देंगी।

30 जनवरी और 26 अप्रैल को क्या हुआ था? तेज प्रताप के खिलाफ महिला आयोग जाएंगी अनुष्का यादव

लालू यादव के बड़े तेज प्रताप यादव और आकाश यादव के बीच विवाद तूल पकड़ चुका है। जन शक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव और आकाश यादव दोनों ने ही थाने में जाकर एक-दूसरे के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि उन्हें ब्लैकमेल कर पैसों की डिमांड की जा रही थी तो वहीं आकाश यादव का कहना है कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं और उनकी जान को खतरा है। आकाश यादव ने कहा है कि अनुष्का यादव अब इस मामले में मानवाधिकार आयोग जाएंगी। आकाश यादव ने कहा कि हम जांच के दौरान यह भी बताएंगे कि 30 जनवरी और 26 अप्रैल को क्या हुआ था।

आकाश यादव ने मीडिया से बातचीत में कई सारी बातें कही हैं। आकाश यादव ने कहा कि तेज प्रताप यादव ने इस बात का कोई सबूत नहीं दिया है कि हमारा परिवार उनसे पैसों की डिमांड करता था या उन्हें ब्लैकमेल करता था। इसका जवाब कानूनी रूप से अनुष्का यादव देंगी। आकाश यादव ने कहा कि हमारी मां ने 5 लाख लिया या फिर 50 लाख लिया इसकी कोई सत्यता है ही नहीं,कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन इनकी (तेज प्रताप यादव) की मां ने नौकरी के नाम पर गरीबों का जमीन लिखवाया है। यह प्रमाणित है।

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आकाश यादव ने आगे कहा कि मैं कुछ लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूं। मैं कोर्ट में इस बात को रख रहा हूं कि जो हमको धमकी दिए गए हैं लॉरेंस बिश्वनोई के ग्रुप द्वारा इसकी साजिश काफी दिनों से रची जा रही थी। जब तेजस्वी यादव के बेटे इराज का बर्थडे था तब दिल्ली के साकेत में एक होटल है और वहां भी शायद कुछ हुआ जिसकी जानकारी हमें प्रूफ के साथ जल्द मिलेगी, जो हम आपके सामने रखेंगे। कामख्या में हमारे और हमारे परिवार की मौत के लिए पूजा कराया गया है।

आकाश यादव ने एक बार फिर दोहराया कि हमारे परिवार को मारने की साजिश की जा रही है। आकाश यादव ने कहा कि यह सजिश राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव और उनके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा की जा रही है। आकाश यादव ने कहा कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई करे। तेज प्रताप यादव जैसे शख्स थाने में जाकर गरीब परिवार के लोगों की इज्जत-प्रतिष्ठा का हनन कर रहे हैं। आपको जनता ने दो बार मंत्री इसलिए बनाया कि आप गलत करेंगे।

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आकाश यादव ने अनुष्का का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने अनुष्का यादव का नाम डाला है तो अब इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। अनुष्का यादव का हम साथ देंगे। हम राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। आकश यादव ने कहा कि सीएम सम्राट चौधरी से हम आग्रह करते हैं कि इसकी जांच जल्द से जल्द करें। अनुष्का यादव अब महिला आयोग के पास जाएंगी। 26 अप्रैल और 20 जनवरी को पूरा घटनाक्रम और साल 2025 में विधानसभा चुनाव की फंडिंग बात जांच में हम बताएंगे।अगर वो राबड़ी देवी के बेटे हैं तो हम भी तारा देवी के बेटा हैं। वे नंगई करना जानते हैं तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। अब खुलकर जवाब देंगेि।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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