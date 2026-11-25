आकाश यादव ने कहा कि जब कभी पहले उन्हें इन दोनों के बारे में पता चलता था तो वो असमंजस में रहते थे कि उन्हें विश्वास करना चाहिए या नहीं? लेकिन जब उन्हें सच्चाई पता चली तब उनको लगा कि तेज प्रताप यादव गलत कर रहे हैं।

लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव की तस्वीरें जब कुछ वक्त पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था तब उस वक्त बिहार में बड़ा भूचाल आ गया था। यहा तक कि लालू प्रसाद यादव ने खुद अपने बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इन तस्वीरों को लेकर अब तक कई तरह की बातें कही गई हैं। अब अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव ने नेहा सिंह राठौड़ के साथ एक पॉडकास्ट में तेज प्रताप और अपनी बहन अनुष्का को लेकर कई बातें कही हैं।

हालांकि जेजेडी सुप्रीमो तेज प्रताप यादव को आकाश यादव की बातें पसंद नहीं आई है और इसपर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा है कि आकाश द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का खंडन करते हैं। इस पॉडकास्ट के एक अंश में आकाश यादव ने तेज प्रताप यादव के परिवार को लेकर कहा कि वैसे तो पूरा लालू परिवार ही अच्छा है लेकिन परिवार के अंदर खराबी यह है कि वो लोग कान के बहुत ही कच्चे हैं। यह लोग खुद को राजा मानकर अपना कान कच्चा कर चुके हैं। इनके सलाहकार समिति के लोग विरोधियों से मिले हुए हैं।

इसके बाद तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया अकाउंट से अनुष्का यादव औऱ तेज प्रताप की तस्वीरें वायरल होने दोनों के बीच रिश्ते को लेकर आकाश यादव ने कहा कि तेज प्रताप हमारे घर आए थे और घर से निकलते हुए उन्ंहोंने मीडिया में बयान भी दिया था। तेज प्रताप ने उस वक्त यह भी कहा था कि हमारे परिवार के लोग हैं और हमको कोई यहां आने से रोक सकता है क्या? आकाश यादव ने कहा कि अगर किसी और ने उनके आईडी से फोटो पोस्ट किया था तो उनको साइबर थाने में शिकायत दर्ज करवानी चाहिए थी। यह तो सोचने-समझने वाली बात है कि क्या मामला है। आकाश यादव ने कहा कि तेज प्रताप ने जो कुछ भी किया उसकी वजह से हमें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

जब आकाश यादव से इस पॉडकास्ट में पूछा गया कि अनुष्का और तेज प्रताप के रिश्तों के बारे में उन्हें कब जानकारी हुई? इसपर आकाश यादव ने कहा कि जब कभी पहले उन्हें इन दोनों के बारे में पता चलता था तो वो असमंजस में रहते थे कि उन्हें विश्वास करना चाहिए या नहीं? लेकिन जब उन्हें सच्चाई पता चली तब उनको लगा कि तेज प्रताप यादव गलत कर रहे हैं। आकाश यादव ने आगे कहा कि हम यह नहीं कह सकते कि तेज प्रताप यादव की ही सारी गलती है, गलती हमारे परिवार की भी है और हमारे परिवार की गलती हमलोग भुगत रहे हैं। लेकिन आप गलती कर के बच नहीं सकते।

जब आकाश यादव से इस पॉडकास्ट में पूछा गया कि सिंदूर लगा कर फोटो जो वायरल हुई थी तो क्या शादी एक कमरे में हुई या फिर मंदिर में हुई? इसपर आकाश यादव ने कहा कि इन सारे सवालों को समय पर छोड़ दीजिए। जब वो लड़की खुद बोलेगी तो वो ज्यादा बेहतर होगा। जब किसी व्यक्ति का मामला कोर्ट में चल रहा हो हम उन विषयों पर बचना चाहते हैं। क्या तेज प्रताप ने कभी अनुष्का को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया? इस सवाल के जवाब में आकाश यादव ने कहा कि हम इतना जानते हैं कि जैसे हम तेज प्रताप यादव को अपने परिवार के रूप में देखते थे वैसे ही देखते थे।

अगर अनुष्का ने तेज प्रताप को अपने पति के रूप में स्वीकारा तो वो अभी जेल जा सकते हैं। जब आकाश से पूछा गया कि क्या उज्जैनी (अनुष्का यादव की बेटी) के जन्म के बाद उन लोगों के से कोई संपर्क? इसपर आकाश यादव ने कहा कि हम लोग गरीब लोग हैं, औऱ गरीब लोगों के साथ अमीर लोगों का रिश्ता नहीं जुड़ता है। हम चाहते भी नहीं हैं कि नकारात्मक मानसिकता वाले लोग हमसे ना जुड़ें।

तेज प्रताप यादव क्या बोलें आकाश यादव की इन बातों पर तेज प्रताप यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेज प्रताप यादव ने एक्स पर लिखा, 'आकाश यादव द्वारा नेहा सिंह राठौर के चैनल पर दिए गए इंटरव्यू में मेरे संबंध में लगाए गए आरोपों का मैं कड़ा खंडन करता हूँ। बार-बार एक ही बात को दोहराकर मेरी छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्व में नेहा सिंह राठौर भी मेरे पास इंटरव्यू लेने आई थीं। उस दौरान, मेरे अनुसार, पैसे की मांग की गई थी, जिसके कारण मैंने इंटरव्यू देने से साफ इनकार कर दिया था। अब जिस प्रकार लगातार मेरे विरुद्ध बयानबाजी की जा रही है, उससे मुझे सुनियोजित साजिश की आशंका है।