अजित पवार के निधन से शोक की लहर; सीएम नीतीश, डिप्टी सीएम सम्राट और तेजस्वी क्या बोले

संक्षेप:

मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि यह हादसा अत्यंत पीड़ादायक है और वे इससे मर्माहत हैं। उन्होंने अजित पवार को कर्मठ एवं कुशल राजनेता बताते हुए कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में उनका अहम योगदान रहा।

Jan 28, 2026 12:42 pm IST
Ajit Pawar Dead: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का निधन हो गया है। एक विमान हादसे में अजीत पवार के निधन की खबर ने सबको चौंका दिया है। अजित पवार के निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई नेताओं ने अपना दुख व्यक्त किया है। बिहार के भी दिग्गज नेताओं ने अजित पवार के निधन पर शोक जताया है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महाराष्ट्र के बारामती जिले में हुए विमान हादसे में राज्य के उप-मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख अजित पवार के असामयिक निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है।

मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि यह हादसा अत्यंत पीड़ादायक है और वे इससे मर्माहत हैं। उन्होंने अजित पवार को कर्मठ एवं कुशल राजनेता बताते हुए कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में उनका अहम योगदान रहा। वे मृदुभाषी, मिलनसार और लोगों में बेहद लोकप्रिय थे। उनके निधन से महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश के राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। नीतीश कुमार ने दिवंगत आत्मा की चिर शांति तथा परिजनों व प्रशंसकों को इस दुख की घड़ी में धैर्य देने की ईश्वर से प्रार्थना की है।

बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार समेत 6 व्यक्तियों की बारामती में विमान दुर्घटना में बुधवार को मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार विमान मुंबई से बारामती जा रहा था। बारामती में उतरने से पहले विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अनुसार विमान में सवार सभी लोगों की मृत्यु हो गई। इनमें दो चालक दल के सदस्य थे।

सम्राट चौधरी ने भी जताया शोक

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बारामती में हुई भीषण हवाई जहाज दुर्घटना में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार सहित कई लोगों के निधन का समाचार अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दें और शोकाकुल परिवारों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें।

लालू-राबड़ी और तेजस्वी ने जताया दुख

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार सहित छह लोगों की विमान हादसे में हुई आकस्मिक मौत पर राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद , पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी एवं राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव सहित राजद परिवार के नेताओं ने गहरी शोक संवेदना प्रकट की है।

चिराग और जीतन राम मांझी ने भी जताया दुख

महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान हादसे में उपमुख्यमंत्री अजित पवार सहित अन्य की असामयिक मृत्यु पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने गहरा शोक जताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि घटना ह्रदय विदारक है। प्रार्थना की है कि भगवान परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति दें।

