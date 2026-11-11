फूल छाप को मसलने का समय आ गया है, ‘सवर्ण हुंकार’ सभा में बोले अजीत भारती

दक्षिणपंथी यू-ट्यूबर अजीत भारती ने बेगूसराय की सवर्ण हुंकार सभा में ये अपील की है कि यूजीसी नियमों और मोदी एक्ट (एससी-एसटी एक्ट के नए प्रावधानों) के खिलाफ लड़ाई जीतनी है तो फूल छाप (भाजपा) को मसलने का समय आ गया है।

दक्षिणपंथी यू-ट्यूब अजीत भारती ने यूजीसी के समता नियमों और मोदी एक्ट (एससी-एसटी कानून के नए प्रावधानों) के खिलाफ बेगूसराय में आयोजित सवर्ण हुंकार सभा में कहा कि लड़ाई जीतनी है तो अब फूल छाप (भाजपा का चुनाव चिह्न) को मसलने का समय आ गया है। विवादित बयानों और वीडियो में गालियों के इस्तेमाल के लिए चर्चित अजीत भारती पहले आरएएस, भाजपा और सरकार के समर्थक थे, लेकिन यूजीसी के समता नियमों के सामने आने के बाद से लगातार खिलाफ में लिख-बोल रहे हैं। अजीत भारती ने कहा कि सवर्ण समाज भाजपा की बेगारी नहीं कर रहा है, इसलिए इस बात का भार क्यों ले कि मोदी या योगी नहीं तो कौन। यह भाजपा की चिंता होनी चाहिए। अजीत का पैतृक घर बेगूसराय जिला में ही है।

अजीत भारती ने बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और सीपीआई से कांग्रेस तक पहुंचे कन्हैया कुमार को जमकर कोसा और कहा कि मोदी-योगी ने कलावा बांधने की स्वतंत्रता के अलावा क्या दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राम के नाम पर मंदिर में डकैती हो रही है, यूपी में घनघोर जातिवाद हो रहा है। अजीत ने कहा कि सवर्ण समाज को बच्चों के भविष्य की चिंता करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का विवादों से लेना-देना नहीं है, लेकिन उन्होंने या उनके मंत्रियों ने भी इसके खिलाफ नहीं बोला। यूपी में 24 परसेंट सवर्ण समाज का वोट है, लेकिन कोई इस पर नहीं बोलता है।

अजीत भारती ने भाजपा नाम लिए बिना कहा कि जिनको हमने वोट दिया कि यह मुस्लिम माफिया और आंबेडकरवादियों से हमारे भविष्य की रक्षा करेंगे, वह खुद ही उनकी गोद में जाकर बैठ गए। भाजपा को हराने के लिए सवर्ण समाज से नेता खड़ा करने और उसे निर्दलीय लड़ाने की तैयारी का आह्वान करते हुए अजीत भारती ने कहा- ‘फूल छाप को हाथ में लेकर मसलने का समय आ गया है, उसका तेल बनाओ।’ उन्होंने कहा कि सवर्ण समाज अपने कैंडिडेट को सख्त हिदायत दे कि जीतने के बाद भाजपा में शामिल हुए तो समाज उनकी राजनीति समाप्त कर देगा। अजीत ने 2029 और 2030 की तैयारी की अपील की और कहा कि सवर्णों को असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता चाहिए, जो अकेले अपने समाज के लिए लड़ते रहते हैं। उन्होंने कहा कि सवर्ण समाज को चौराहे पर राजनीतिक थप्पड़ मारा जा रहा है तो यह दिखाना होगा कि हमने सिंहासन दिया है तो हम वो सिंहासन खींच भी सकते हैं।

आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ बोलते हुए अजीत ने कहा कि कोई भी देश अपनी 50 फीसदी प्रतिभा को घर में बिठाकर, भगाकर या उसको आत्महत्या करने को विवश करके विकसित नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस बात से आपत्ति नहीं है कि 50 फीसदी आरक्षण है, आपत्ति इस बात से है कि माइनस 40 चालीस लाने वाला डॉक्टर का सीट कैसे ले सकता है। यूजीसी के समता वाले नियमों को लेकर जनवरी से चल रहे विवाद की चर्चा करते हुए अजीत भारती ने कहा कि संघ की औकात घट गई है। उन्होंने कहा कि संघ ने जब दस महीने तक यूजीसी के नियमों पर कुछ नहीं बोला तो उसने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली।

अजीत ने कहा कि यूजीसी नियमों के खिलाफ कोर्ट में 29 जनवरी को पहली सुनवाई में स्टे मिला। 7 महीने बाद दूसरी तारीख पर सरकार ने कहा कि वह पुनर्विचार करेगी। यह एक लाइन कहने में सात महीने लग गए। दो महीने बाद तीसरी डेट पर सरकार ने कहा कि हम एक कमेटी बनाने पर विचार करेंगे। फिर दो महीने बाद सरकार कहेगी कि हम कमेटी बना रहे हैं और लोगों को खोज रहे हैं। दो महीने बाद अगला डेट आएगा और तब तक यूपी का चुनाव खत्म हो जाएगा और फिर यूजीसी नियम इसी तरह थोप दिया जाएगा।