अजय निषाद की भाजपा में घर वापसी, मुजफ्फरपुर से कांग्रेस के टिकट पर हारे थे लोकसभा चुनाव

मुजफ्फरपुर से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव हारने वाले अजय निषाद की भाजपा में घर वापसी हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सांसद अजय निषाद अपनी पत्नी के साथ बीजेपी में वापसी कर रहे हैं।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटनाFri, 10 Oct 2025 07:08 PM
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुजफ्फरपुर के पूर्व सांसद अजय निषाद की भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में घर वापसी होने जा रही है। वे शुक्रवार देर शाम में भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। अजय निषाद दो बार मुजफ्फरपुर से दो बार सांसद रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट कटने के बाद वे कांग्रेस में चले गए थे। हालांकि, कांग्रेस के टिकट पर उन्हें भाजपा के ही राजभूषण चौधरी निषाद से हार का सामना करना पड़ा था।

जानकारी के अनुसार पूर्व सांसद अजय निषाद पटना स्थित भाजपा कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण करेंगे। उनकी पत्नी रमा निषाद भी भाजपा में शामिल हो रही हैं।

अजय निषाद ने 2014 और 2019 में दो बार भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर मुजफ्फरपुर से सांसद बने थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उनका टिकट काट दिया था। इसके बाद वे बागी होकर कांग्रेस में चले गए थे। कांग्रेस ने उन्हें मुजफ्फरपुर से टिकट दिया लेकिन अजय को 2.34 लाख वोटों से करारी हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा के सिंबल पर लड़े राजभूषण निषाद चौधरी जीतकर संसद पहुंचे और मोदी कैबिनेट में भी राज्य मंत्री बन गए।

अजय निषाद बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता दिवंगत जय नारायण प्रसाद निषाद मुजप्फरपुर से तीन बार सांसद रहे और केंद्रीय मंत्री भी बने थे। अब विधानसभा चुनाव से पहले अजय निषाद घर वापसी कर रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा उन्हें या उनकी पत्नी को विधानसभा चुनाव में मैदान में उतार सकती है।