नीतीश के JDU में अजब-गजब, अमौर से सबा का टिकट काट साबिर को दिया था; फिर पलट गया खेल

संक्षेप: लेशी सिंह के आवास में रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि अमौर विधानसभा क्षेत्र के जनता दल यूनाइटेड प्रत्याशी सबा जफर ही होंगे। शनिवार को कुछ गलतफहमी हो गई थी।

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड(जेडीयू) में अजब-गजब चल रहा है। पूर्णिया की अमौर सीट पर दो दिनों से प्रत्याशियों की अदला-बदली का खेल जारी है। इस सियासी गेम का केंद्र बना है निवर्तमान मंत्री लेसी सिंह का आवास। इस सीट पर पार्टी ने दो दिनों में दो बार अपना उम्मीदवार बदल दिया है।

पूर्णिया के अमौर विधानसभा क्षेत्र से सबा जफर ही जदयू प्रत्याशी होंगे। बिहार सरकार की निवर्तमान मंत्री लेशी सिंह के आवास में रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि अमौर विधानसभा क्षेत्र के जनता दल यूनाइटेड प्रत्याशी सबा जफर ही होंगे। प्रेस कांफ्रेंस के दौरान सबा जफर ने बताया कि कुछ गलतफहमी हो गई थी। जिसे सोशल मीडिया में चलाया जा रहा था। भ्रम को दूर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है।

जनता दल यूनाइटेड के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार ने मुझे अमौर विधानसभा क्षेत्र से जद यू उम्मीदवार बनाया है। प्रेस कांफ्रेंस में मौजूद जदयू में शामिल हुए पूर्व राज्यसभा सदस्य साबिर अली ने बताया कि कुछ गलतफहमी हो गई थी। सोशल मीडिया पर मुझे प्रत्याशी बताया जा रहा था। लेकिन अब सबा ही चुनाव लड़ेंगे। अमौर विधानसभा क्षेत्र से जद यू के लिए जमीन पर काम करने वाले पूर्व विधायक सबा जफर को ही पार्टी का सिंबल मिला है। पार्टी ने अमौर विधानसभा क्षेत्र से सबा जफर को अपना प्रत्याशी बनाया है। पार्टी के आदेश अनुसार अमौर विधानसभा क्षेत्र के साथ-साथ सीमांचल के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जनता दल यूनाइटेड की मजबूती के साथ प्रत्याशियों को जीताने के लिए काम करते रहेंगे।