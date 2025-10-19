Hindustan Hindi News
नीतीश के JDU में अजब-गजब, अमौर से सबा का टिकट काट साबिर को दिया था; फिर पलट गया खेल

नीतीश के JDU में अजब-गजब, अमौर से सबा का टिकट काट साबिर को दिया था; फिर पलट गया खेल

संक्षेप: लेशी सिंह के आवास में रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि अमौर विधानसभा क्षेत्र के जनता दल यूनाइटेड प्रत्याशी सबा जफर ही होंगे। शनिवार को कुछ गलतफहमी हो गई थी।

Sun, 19 Oct 2025 05:02 PMSudhir Kumar पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता
Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड(जेडीयू) में अजब-गजब चल रहा है। पूर्णिया की अमौर सीट पर दो दिनों से प्रत्याशियों की अदला-बदली का खेल जारी है। इस सियासी गेम का केंद्र बना है निवर्तमान मंत्री लेसी सिंह का आवास। इस सीट पर पार्टी ने दो दिनों में दो बार अपना उम्मीदवार बदल दिया है।

पूर्णिया के अमौर विधानसभा क्षेत्र से सबा जफर ही जदयू प्रत्याशी होंगे। बिहार सरकार की निवर्तमान मंत्री लेशी सिंह के आवास में रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि अमौर विधानसभा क्षेत्र के जनता दल यूनाइटेड प्रत्याशी सबा जफर ही होंगे। प्रेस कांफ्रेंस के दौरान सबा जफर ने बताया कि कुछ गलतफहमी हो गई थी। जिसे सोशल मीडिया में चलाया जा रहा था। भ्रम को दूर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है।

जनता दल यूनाइटेड के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार ने मुझे अमौर विधानसभा क्षेत्र से जद यू उम्मीदवार बनाया है। प्रेस कांफ्रेंस में मौजूद जदयू में शामिल हुए पूर्व राज्यसभा सदस्य साबिर अली ने बताया कि कुछ गलतफहमी हो गई थी। सोशल मीडिया पर मुझे प्रत्याशी बताया जा रहा था। लेकिन अब सबा ही चुनाव लड़ेंगे। अमौर विधानसभा क्षेत्र से जद यू के लिए जमीन पर काम करने वाले पूर्व विधायक सबा जफर को ही पार्टी का सिंबल मिला है। पार्टी ने अमौर विधानसभा क्षेत्र से सबा जफर को अपना प्रत्याशी बनाया है। पार्टी के आदेश अनुसार अमौर विधानसभा क्षेत्र के साथ-साथ सीमांचल के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जनता दल यूनाइटेड की मजबूती के साथ प्रत्याशियों को जीताने के लिए काम करते रहेंगे।

इस संबंध में लेशी सिंह ने बताया कि अमौर विधानसभा क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी सबा जफर ही हैं। पूर्व राज्यसभा सदस्य साबिर अली जनता दल यूनाइटेड के सभी प्रत्याशियों को जीताने के लिए काम करेंगे। बता दें कि जदयू ने अमौर विधानसभा क्षेत्र से सबा जफर को पार्टी प्रत्याशी बनाया था। सबा जफर ने शनिवार को नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया। इधर, शनिवार को ही साबिर अली पार्टी में शामिल हुए थे और पार्टी नेतृत्व ने उन्हें अमौर से अपना प्रत्याशित घोषित कर दिया था।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
