Bihar Band: आज बिहार बंद है, आइसा को महागठबंधन का भी समर्थन; अर्धसैनिक बलों की 14 कंपनियां तैनात

आज बिहार बंद है और इस दौरान दैनिक कार्यों के लिए घर से निकलने वाले लोगों को थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइसाा ने आज बिहार बंद बुलाया है और इस बंद को महागठबंधन के घटक दलों ने भी अपना देने का ऐलान कर दिया है।

आज बिहार बंद है। ऑल इंडिया स्टूडेंस एसोसिएशन यानी आइसा ने आज बिहार बंद बुलाया है। आइसा के 25 जुलाई के बंद को महागठबंधन में शामिल राजद, वीआईपी, भाकपा माले और माकपा समेत कई दलों ने समर्थन दिया। भाकपा–माले के राज्य सचिव कुणाल ने लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन गंभीर चिंता का विषय है। शुक्रवार की देर रात पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा कि हमारे नेता मुकेश साहनी हमेशा छात्रों के साथ खड़े रहते हैं। केन्द्र सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ आज पूरा देश एक साथ छात्रों के पक्ष में खड़ा है। माकपा ने नीट पेपर लीक के खिलाफ देश भर में चल रहे छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया। शुक्रवार को भाकपा के राज्य सचिव ललन चौधरी ने राज्यवासियों से भी बंद का समर्थन करने की अपील की।

अर्धसैनिक बलों की 14 कंपनियां तैनात आइसा समेत कई संगठनों के शनिवार को प्रस्तावित बिहार बंद के आह्वान को देखते हुए राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। शहर में अर्धसैनिक बलों की 14 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा पीटीसी कर रहे 300 जवानों और 500 अतिरिक्त होमगार्ड को भी प्रतिनियुक्त किया गया है। बीते बुधवार को हुए हंगामे के मद्देनजर शनिवार को किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए यह अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। पुलिस अधिकारियों को आशंका है कि बंद के दौरान उपद्रव की कोशिश हो सकती है। इसे देखते हुए संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। बांकीपुर उपचुनाव के लिए शहर में आई अर्धसैनिक बलों की 14 कंपनियों को विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न स्थानों पर लगाया गया है।

शुक्रवार को भी बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बल के जवान प्रमुख चौक-चौराहों पर मुस्तैद रहे। शनिवार को इनके साथ बिहार पुलिस के अतिरिक्त जवान भी तैनात किए जाएंगे। नेहरू पथ, बोरिंग रोड, बोरिंग कैनाल रोड, गांधी मैदान और अशोक राजपथ पर अर्धसैनिक बल के जवान फ्लैग मार्च भी करेंगे। प्रत्येक कंपनी में 75 जवान, 18 हवलदार, पांच दारोगा और एक इंस्पेक्टर शामिल हैं। अर्धसैनिक बलों को संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया जाएगा। उनके साथ बिहार पुलिस के जवान और अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर 300 पीटीसी जवान और 500 होमगार्ड की भी प्रतिनियुक्ति की गई है।

तोड़फोड़ करने वाले किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे इधर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को चौबीसों घंटे जिलों की स्थिति की निगरानी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। किसी भी असामाजिक तत्व को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। शुक्रवार को मुख्य सचिव ने नीट प्रदर्शनों के मद्देनजर अधिकारियों संग बैठक की और संवेदनशीलता, संवाद और कड़े सुरक्षा इंतजामों के निर्देश दिये। मुख्य सचिव ने कहा कि ध्यान रखा जाए कि निर्दोष छात्रों को कोई परेशानी न हो। वीडियो कांफ्रेंसिंग से आयोजित बैठक में डीजीपी विनय कुमार भी थे। डीजीपी विनय कुमार ने निर्देश दिया कि जिलों में दंगा नियंत्रण उपकरणों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। कुंदन कृष्णन ने छात्रों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने और स्थिति को संवाद के माध्यम से संभालने पर बल दिया। छात्रों और छात्र नेताओं से सीधे बातचीत करें। उनकी समस्याओं को सहानुभूतिपूर्वक सुनें।

नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए उपद्रव के बाद जिला प्रशासन और पुलिस चौकस है। शुक्रवार की शाम डीएम कुंदन कुमार और एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने शनिवार को प्रस्तावित बिहार बंद और प्रदर्शन से पूर्व तैयारियों पर बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता की। डीएम ने कहा कि हिंसा व तोड़-फोड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एसपी ने कहा कि अब तक कुल 22 एफआईआर 60 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। डीएम-एसएसपी ने छात्र संगठनों के साथ बैठक की। डीएम ने अभिभावकों से बच्चों का सही मार्गदर्शन करने की अपील की।एसएसपी ने बताया कि पटना में हिंसा भड़काने के लिए दूसरे राज्यों और बाहरी शहरों से भी कई लोग आए थे। छिपकर राहगीरों, प्रेस प्रतिनिधियों को चोट पहुंचाई तथा गाड़ियों में तोड़फोड़ की।

भाकपा 27 जुलाई को प्रदर्शन करेगी भाकपा की ओर से छात्र, नौजवानों पर पुलिस लाठीचार्ज एवं दमन के खिलाफ 27 जुलाई को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। शुक्रवार को पार्टी के राज्य सचिव रामनरेश पांडेय ने कहा कि यह प्रदर्शन छात्र के आंदोलन के साथ एकजुटता दिखाने और शांतिपूर्ण छात्र, नौजवान प्रदर्शनकारियों पर की गई बर्बर दमन की निंदा। हमारी मुख्य मांग में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा शामिल है। शिक्षा मंत्री बार-बार पेपर लीक, प्रशासनिक विफलताओं और कई युवा अभ्यर्थियों की निराशा और आत्महत्या की दुखद मौतों की नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी ले।