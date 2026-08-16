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गोपालगंज, सारण और बेगूसराय में हवाई अड्डा जल्द; सीएम सम्राट का ऐलान, शाहाबाद क्षेत्र में हेलीपैड

By Sudhir Kumar
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो
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मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को लोक सेवक आवास में नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित संशोधित उड़ान योजना के क्षेत्रीय संपर्क योजना के संस्करण 6.0 के संदर्भ में समीक्षा की।

Samrat Choudhary
सम्राट चौधरी

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सबेया (गोपालगंज), फारबिसगंज (अररिया), किशनगंज, सारण तथा उलाव (बेगूसराय) में हवाई अड्डा के विकास के लिए तेजी से कार्रवाई का निर्देश दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के अधिकतर जिलों को हवाई संपर्कता से जोड़ने के लिए उपलब्ध संसाधनों एवं संभावनाओं का समुचित उपयोग किया जाए तथा प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालय एवं प्राधिकरणों के साथ समन्वय स्थापित की जाए। बिहार में हवाई सेवा के विस्तार की नीति के तहत जिलों में हवाई अड्डों को विकसित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को लोक सेवक आवास में नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित संशोधित उड़ान योजना के क्षेत्रीय संपर्क योजना के संस्करण 6.0 के संदर्भ में समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने औरंगाबाद, बांका, खगड़िया, नवादा, शेखपुरा एवं सीतामढ़ी सहित अन्य संभावित स्थलों पर हेलीपैड या हवाई सुविधा विकसित करने की संभावनाओं पर भी आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सीतामढ़ी पर विशेष फोकस है। सीएम ने राजगीर और गया तथा सासाराम और कैमूर के बीच और शाहाबाद क्षेत्र में हेलीपैड विकसित करने की योजना पर जोर दिया।

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बताया जाता है कि क्षेत्रीय स्तर पर हवाई संपर्क के विस्तार के लिए ऐसे स्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे आसपास के जिलों एवं महत्वपूर्ण पर्यटन, धार्मिक तथा आर्थिक केंद्रों को भी इसका लाभ मिल सके। इसके लिए भूमि की उपलब्धता, स्थल की उपयुक्तता, यातायात की संभावनाओं तथा अन्य तकनीकी आवश्यकताओं का शीघ्र आकलन किया जाएगा।

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धार्मिक पयर्टन पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में बेहतर हवाई संपर्कता से पर्यटन, व्यापार, उद्योग, निवेश, रोजगार एवं आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। विशेष रूप से राज्य के पर्यटन, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों को हवाई सेवा से जोड़ने से देश-विदेश के पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बैठक में सिविल विमानन विभाग के सचिव नीलेश रामचंद्र देवरे ने राज्य में हवाई संपर्कता के विस्तार को लेकर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया।

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सीएम ने एक्स पर जानकारी दी

मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके फोटो से साथ इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बिहार में बेहतर हवाई संपर्कता से पर्यटन, व्यापार, उद्योग, निवेश, रोजगार एवं आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। विशेष रूप से राज्य के पर्यटन, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों को हवाई सेवा से जोड़ने से देश-विदेश के पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बैठक में सिविल विमानन विभाग के सचिव नीलेश रामचंद्र देवरे ने राज्य में हवाई संपर्कता के विस्तार को लेकर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अनिमेष पराशर, परिवहन विभाग के सचिव राजकुमार पटना के जिलाधिकारी कुंदन कुमार, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के सचिव नवीन कुमार आदि उपस्थित थे।

सीएम की बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अनिमेष पराशर, परिवहन विभाग के सचिव राजकुमार पटना के जिलाधिकारी कुंदन कुमार, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के सचिव नवीन कुमार आदि उपस्थित थे।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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