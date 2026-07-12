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10 दिनों में एयरपोर्ट पर शिलान्यास, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जल्द; सीएम सम्राट ने मुजफ्फरपुर में दिल खोल दिया

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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सीएम ने कहा कि वे जल्द ही फिर से मुजफ्फरपुर आने वाले हैं। सरकार ने यहां एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू करने का वादा दिया है। उसे पूरा किया जाएगा। दस दिनों के अंदर केंद्रीय मंत्री पताही एयरपोर्ट ने होने वाले निर्माण कार्य की आधारशिला रखने आ रहे हैं।

10 दिनों में एयरपोर्ट पर शिलान्यास, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जल्द; सीएम सम्राट ने मुजफ्फरपुर में दिल खोल दिया

Samrat Choudhary: उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर में लंबे समय से प्रतिक्षित पताही एयरपोर्ट को लेकर खुशखबरी है। दस दिनों के अंदर एयर पोर्ट पर निर्माण कार्य का शिलान्यास कर दिया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय मंत्री मुजफ्फरपुर आएंगे। मख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहेंगे। यह जानकारी खुद सीएम ने दी है। मुजफ्फरपुर में सिकन्दरपुर मरीन ड्राइव का लोकार्पण करने आए सम्राट चौधरी ने कहा कि एमआईटी कॉलेज में आर्किटेक्ट एंड सिविल इंजीनियरिंग यूविवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। उन्होंने इस मौके पर जिले को एक हजार करोड़ से अधिक की सौगात भी दी।

सीएम ने कहा कि वे जल्द ही फिर से मुजफ्फरपुर आने वाले हैं। सरकार ने यहां एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू करने का वादा दिया है। उसे पूरा किया जाएगा। दस दिनों के अंदर केंद्रीय मंत्री पताही एयरपोर्ट ने होने वाले निर्माण कार्य की आधारशिला रखने आ रहे हैं। सीएम ने ऐलान किया कि उस कार्यक्रम में वे फिर मुजफ्फरपुर आएंगे।

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सीएम ने मुजफ्फरपुर में एक और यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की। कहा कि जल्द ही एमआईटी परिसर में आर्किटेक्चर एवं सिविल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। इससे इंजीयरिंग की अच्छी पढ़ाई का अवसर बिहार के छात्र छात्राओं को मिलेगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का रास्ता विकसित बिहार से होकर गुजरता है। मुजफ्फपुर में तिरहुत सिटी का भी ऐलान किया।

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मुख्यमंत्री ने सिकंदरपुर में किया लेक फ्रंट का उद्घाटन

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को सिकंदरपुर में लेक फ्रंट का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने नगर विकास और मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत कुल 1042 करोड़ रुपये की 982 विभिन्न विकास परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन और शिलान्याश किया।इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, नगर विकाऔर आवास मंत्री नीतीश मिश्रा, पर्यटन मंत्री केदार गुप्ता, मेयर निर्मला साहू और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के अंतर्गत 213 करोड़ खर्च करके लेक फ्रंट का सौन्दर्यीकरण किया गया है।

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कार्यक्रम के पहले और बाद में एक युवक ने लालगंज थानेदार मनमोहन कुमार पर कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा और नारेबाजी की। दरियापुर कफेन निवासी युवक ने आरोप लगाया कि 13 अक्टूबर 2022 को काजी मोहम्मदपुर थाना के तत्कालीन दारोगा मनमोहन कुमार ने उन्हें बेवजह शराब पीने के आरोप में पिटाई करके हाथ तोड़ दिया था। इसको लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। हालांकि अब तक आरोपी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई है।

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सीएम ने की स्कूली बच्चों की बनाई कलाकृति की तारीफ

मुख्यमंत्री बिहार सरकार द्वारा मुजफ्फरपुर शिक्षा विभाग के स्टॉल पर मॉडल स्कूल सहित अन्य संचालित योजनाओं , बच्चों के पठन पाठन के स्तर का निरीक्षण किया गया। जंहा बच्चों के द्वारा अपनी बनाई कलाकृति की भेंट उन्हे प्रदान की गई। स्टॉल मे जिला शिक्षा पदाधिकारी,जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा साक्षरता/पी एम पोषण आदि के नेतृत्व मे शिक्षक,कर्मी एवं,छात्र उत्कृष्ट कार्य एवं उच्च मनोबल के साथ उपस्थित हो कर सभी आगंतुको का स्वागत व अपनी पहचान से अवगत कराते रहे।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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