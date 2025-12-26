अररिया समेत 5 जिलों की हवा खराब, 200 के पार AQI; पटना समेत जानें बाकी शहरों का हाल
बिहार में अररिया समेत 5 जिलों की हवा बेहद खराब है। एक्यूआई 200 के पास है। सबसे प्रदूषित अररिया जिला है। जहां AQI 258 है। पटना सिटी का इलाका खराब श्रेणी की हवा के चपेट में रहा। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 206 दर्ज किया गया। शु्क्रवार राज्य का एक भी शहर स्वच्छ हवा की श्रेणी में नहीं रहा।
पटना सहित 21 शहरों की हवा शुक्रवार को प्रदूषित रही। अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और बेतिया में हवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई। इन पांच शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 से अधिक रहा। सबसे प्रदूषित हवा अररिया में रही, जहां एक्यूआई 258 पर पहुंच गया। मोतिहारी और बिहारशरीफ की हवा भी खराब श्रेणी के निकट रही। इन दोनों शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 199 दर्ज किया गया। शुक्रवार को पटना का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 134 रहा।
पटना सिटी का इलाका खराब श्रेणी की हवा के चपेट में रहा। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 206 दर्ज किया गया। शुक्रवार को राज्य का एक भी शहर स्वच्छ हवा की श्रेणी में नहीं रहा। हवा की सबसे बेहतर गुणवत्ता बक्सर में दर्ज की गई, लेकिन वहां भी गुणवत्ता सूचकांक 84 दर्ज किया गया। पीएम 2.5 एवं पीएम 10 की मात्रा का मानक से तीन से चार गुना अधिक रहने से हवा प्रदूषित रही।
खराब श्रेणी
शहर AQI
अररिया 258
पूर्णिया 224
कटिहार 218
किशनगंज 214
बेतिया 205
मध्यम श्रेणी
शहर AQI
मोतिहारी 199
बिहारशरीफ 199
हाजीपुर 195
बेगूसराय 184
सासाराम 162
समस्तीपुर 155
मुजफ्फरपुर 145
मुंगेर 135
पटना 134
गया 129
छपरा 127
सीवान 121
भागलपुर 116
संतोषजनक
शहर AQI
बक्सर 84
पटना के प्रदूषण निगरानी स्टेशनों का हाल
जगह AQI
दानापुर 144
पटना सिटी 206
तारामंडल 148
मुरादपुर 179
राजवंशीनगर 125
समनपुरा 131