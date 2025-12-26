अररिया समेत 5 जिलों की हवा खराब, 200 के पार AQI; पटना समेत जानें बाकी शहरों का हाल

संक्षेप: बिहार में अररिया समेत 5 जिलों की हवा बेहद खराब है। एक्यूआई 200 के पास है। सबसे प्रदूषित अररिया जिला है। जहां AQI 258 है। पटना सिटी का इलाका खराब श्रेणी की हवा के चपेट में रहा। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 206 दर्ज किया गया। शु्क्रवार राज्य का एक भी शहर स्वच्छ हवा की श्रेणी में नहीं रहा।

Dec 26, 2025 10:40 pm IST

पटना सहित 21 शहरों की हवा शुक्रवार को प्रदूषित रही। अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और बेतिया में हवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई। इन पांच शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 से अधिक रहा। सबसे प्रदूषित हवा अररिया में रही, जहां एक्यूआई 258 पर पहुंच गया। मोतिहारी और बिहारशरीफ की हवा भी खराब श्रेणी के निकट रही। इन दोनों शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 199 दर्ज किया गया। शुक्रवार को पटना का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 134 रहा।

पटना सिटी का इलाका खराब श्रेणी की हवा के चपेट में रहा। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 206 दर्ज किया गया। शुक्रवार को राज्य का एक भी शहर स्वच्छ हवा की श्रेणी में नहीं रहा। हवा की सबसे बेहतर गुणवत्ता बक्सर में दर्ज की गई, लेकिन वहां भी गुणवत्ता सूचकांक 84 दर्ज किया गया। पीएम 2.5 एवं पीएम 10 की मात्रा का मानक से तीन से चार गुना अधिक रहने से हवा प्रदूषित रही।

खराब श्रेणी शहर AQI

अररिया 258

पूर्णिया 224

कटिहार 218

किशनगंज 214

बेतिया 205

मध्यम श्रेणी शहर AQI

मोतिहारी 199

बिहारशरीफ 199

हाजीपुर 195

बेगूसराय 184

सासाराम 162

समस्तीपुर 155

मुजफ्फरपुर 145

मुंगेर 135

पटना 134

गया 129

छपरा 127

सीवान 121

भागलपुर 116

संतोषजनक शहर AQI बक्सर 84

पटना के प्रदूषण निगरानी स्टेशनों का हाल जगह AQI

दानापुर 144

पटना सिटी 206

तारामंडल 148

मुरादपुर 179

राजवंशीनगर 125