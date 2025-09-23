तेजस्वी ने आदेश दिया कि इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दो.., AIMIM वर्कर ने RJD नेता के खिलाफ थाने में दिया आवेदन

आवेदन में शहंशाह ने बताया है कि मैंने तेजस्वी यादव से एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल करने की मांग की तो उन्होंने ने अपने ड्राइवर को आदेश दिया कि इसके ऊपर से गाड़ी चला दो। इसके बाद ड्राइवर ने मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे मेरा दायां

बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के नेता के खिलाफ एआईएमआईएम के एक वर्कर ने दरभंगा के एक थाने में आवेदन दिया है। AIMIM कार्यकर्ता का आरोप है कि जब तेजस्वी यादव अपनी यात्रा के तहत यहां आए थे तब उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा था उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाए।

यहां बता दें कि दरभंगा जिले के बिरौल-गंडौल एसएच 56 पर हाटी- कोठी चौक पर 19 सिंतबर को बिहार अधिकार यात्रा पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे थे। इस दौरान वहां हंगामा हुआ था। इस मामले में एआईएमआईएम कार्यकर्ता अख्तर शहंशाह ने तेजस्वी यादव व पूर्व केंद्रीय मंत्री मो. अशरफ अली फातमी पर प्राथमिकी के लिए बिरौल थाने में आवेदन दिया है।