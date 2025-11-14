सीमांचल में 6 सीट पर AIMIM आगे, 2020 वाले 5 भी, ओवैसी को धोखा देने वाले धराशायी
संक्षेप: Owaisi AIMIM Seemanchal Impact: सीमांचल के चार जिलों की 24 में 6 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम आगे चल रही है। 3 सीट पर जीत तय दिख रही है। 5 सीटें तो वो हैं जहां पार्टी 2020 में जीती थी, लेकिन चार विधायक राजद में चले गए।
सीमांचल के चार जिलों की 24 में 6 सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम आगे चल रही है। खास बात यह है कि इन 6 सीटों में 5 सीट वही हैं जहां 2020 में उनके टिकट पर पांच विधायक जीते थे और बाद में अख्तरुल ईमान को छोड़कर चार विधायक लालू यादव और तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए थे। ओवैसी की पार्टी ने ना सिर्फ 2020 की जीती पांच की पांच सीटों पर बढ़त हासिल की है बल्कि किशनगंज की एक नई सीट को भी जीतती दिख रही है। छह में तीन सीटों पर 20 हजार से ऊपर का मार्जिन है, जिसे माना जा सकता है कि ओवैसी की पार्टी जीत ही जाएगी।
ओवैसी की पार्टी से अररिया जिले की जोकीहाट सीट से मुर्शीद आलम 21 राउंड के बाद 22707 वोट के अंतर से आगे हैं। पूर्णिया जिले की अमौर सीट से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान 24 राउंड के बाद 34411 और बायसी से गुलाम सरवर 13 राउंड के बाद 5508 वोट के अंतर से लीड कर रहे हैं।
Seemanchal Election Result: सीमांचल में भी एनडीए ने गाड़ा झंडा, ओवैसी की पार्टी 6 पर आगे
किशनगंज जिले की चार में तीन सीट पर ओवैसी की पार्टी कब्जा करने की ओर बढ़ रही है। कोचाधामन और बहादुरगंज वो 2020 में भी जीती थी। इस बार ठाकुरगंज में भी उसे लीड मिल रही है। कोचाधामन में 21 राउंड के बाद 22192 वोट के अंतर से सरवर आलम बढ़त बनाए हुए हैं। बहादुरगंज में 15 राउंड के बाद तौसीफ आलम 4589 वोट और ठाकुरगंज में 22 राउंड के बाद गुलाम हसनैन 3499 वोट के अंतर से आगे हैं। कटिहार के बलरामपुर में भी ओवैसी की पार्टी के कैंडिडेट आदिल हुसैन दूसरे नंबर पर चल रहे हैं जबकि सीपीआई-माले के मौजूदा विधायक महबूब आलम तीसरे नंबर पर चल रहे हैं।
2020 में एआईएमआईएम के टिकट पर अमौर से अख्तरुल ईमान, बायसी से रुकनुद्दीन अहमद, बहादुरगंज से अंजार नईमी, कोचाधामन से इजहार असफी और जोकीहाट से शाहनवाज आलम जीते थे। 2022 में नीतीश कुमार के महागठबंधन सरकार बनाने पर ईमान को छोड़ बाकी चार विधायक राजद में चले गए थे। तेजस्वी ने इस चुनाव में शाहनवाज को छोड़कर बाकी का टिकट ही काट दिया।