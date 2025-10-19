Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsAIMIM first candidate list 25 seats names announced 2025 Bihar assembly elections Asaduddin Owasi
Bihar Elections: ओवैसी की AIMIM की पहली लिस्ट जारी, 25 सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान

संक्षेप: AIMIM First Candidate List: असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बिहार विधानसभा चुनाव की पहली उम्मीदवार सूची जारी कर दी है। एआईएमआईएम की पहली कैंडिडेट लिस्ट में 25 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है।

Sun, 19 Oct 2025 02:30 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
AIMIM First Candidate List: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने पहली कैंडिडेट लिस्ट जारी कर दी है। पहली सूची में पार्टी ने 25 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है।

AIMIM के 25 प्रत्याशियों के नाम की लिस्ट

अमौर से अख्तरुल ईमान

बलरामपुर से आदिल हसन

ढाका से राणा रणजीत सिंह

नरकटिया से शमीमुल हक

गोपालगंज से अनास सलाम

जोकीहाट से मुर्शीद आलम

बहादुरगंज से तौसीफ आलम

ठाकुरगंज से गुलाम हसनैन

किशनगंज से एडवोकेट शम्स आगाज़

बायसी से गुलाम सरवर

शेरघाटी से शान ए अली खान

नाथनगर से मो. इस्माइल

सीवान से मोहम्मद कैफ

केवटी से अनीसुर रहमान

जाले से फैसल रहमान

सिकंदरा से मनोज कुमार दास

मुंगेर से डॉ. मुनजिर हसन

नवादा से नसीमा खातून

मधुबनी से राशिद खलील अंसारी

दरभंगा ग्रामीण से मोहम्मद जलाल

गौड़ाबौराम से अख्तर शहंशाह

कस्बा से शाहनवाज आलम

अररिया से मोहम्मद मंजूर आलम

बरारी से मो. मतिउर रहमान शेरशाहबादी

कोचाधामन से सरवर आलम

आपको बता दें इस बार ओवैसी की AIMIM थर्ड फ्रंंट बनाकर चुनाव लड़ रही है। जिसमें भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर की एएसपी और स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी जनता पार्टी शामिल हैं। इससे पहले महागठबंधन में शामिल होने की ओवैसी ने काफी कोशिशें की। लेकिन सभी नाकाम साबित हुई। महागठबंधन ने ओवेसी के प्रस्ताव को सिरे से नकार दिया।जिसके चलते इस बार चुनावी मैदान में ओवैसी की AIMIM अकेले कूदी है।

2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम (AIMIM), मायावती की बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (RLSP) ने मिलकर चुनाव लड़ा था। एआईएमआईएम ने पहली बार बिहार में 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटें जीतने में सफल रही, जो सीमांचल क्षेत्र में उसका प्रभाव दिखाती हैं। हालांकि बाद पार्टी के चार विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। जिसके बाद सिर्फ पार्टी के इकलौते विधायक प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान बचे।

आपको बता दें बिहार चुनाव दो चरणों में होगा। 6 और 11 नवंबर को पहले और चरण की वोटिंग होगी। 14 नवंबर को नतीजे जारी कर दिए जाएंगे। पहले चरण की नामांकन की प्रक्रिया 10 से 17 अक्टूबर तक और दूसरे चरण के लिए 13 अक्टूबर से शुरू होगी।