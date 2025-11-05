तेजस्वी के दूध के दांत भी नहीं निकले, लालू का बेटा बोलता है..., MGB के सीएम फेस पर बरसे असदुद्दीन ओवैसी
संक्षेप: ओवैसी ने कहा कि यदि सीमावर्ती क्षेत्र के विकास, मुसलमानों के अधिकारों के लिए लड़ना और उनकी सुरक्षा करना चरमपंथी है, तो वे चरमपंथी हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों से बिहार की राजनीति सिर्फ सत्ता की साझेदारी में उलझी रही है, लेकिन सीमांचल की किस्मत नहीं बदली।
बिहार चुनाव में जुबानी जंग तीखी होती जा रही है। अब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को कहा कि तेजस्वी अभी सियासत नहीं जानता है। अभी उसके दूध के दांत भी नहीं निकले हैं। याद रखो ये उमर का कच्चा है और जुबान का भी कच्चा है। गठबंधन इंसाफ नहीं कर सकता। वे पूर्णिया के कसबा विधानसभा क्षेत्र के गढ़बनैली हाई स्कूल के मैदान और किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड के बरचौंदी हाट में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव को जमकर कोसा।
उन्होंने कहा कि आज लालू का बेटा बोलता है कि ओवैसी चरमपंथी है। जब 11 को वोट डालने जायेंगे तब आप बतायेंगे कि कौन चरमपंथी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी व नीतीश कुमार ऐलान कर रहे हैं कि हम हिन्दू राष्ट्र बनायेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में नौजवानों का पलायन हो रहा है। बच्चों को स्कूल से महरूम रख दिया। बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार को रोकना है और तेजस्वी यादव व उनके गठबंधन को रोककर जबाब देना है।
ओवैसी ने कहा कि यदि सीमावर्ती क्षेत्र के विकास, मुसलमानों के अधिकारों के लिए लड़ना और उनकी सुरक्षा करना चरमपंथी है, तो वे चरमपंथी हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों से बिहार की राजनीति सिर्फ सत्ता की साझेदारी में उलझी रही है, लेकिन सीमांचल की किस्मत नहीं बदली। उन्होंने नीतीश कुमार पर बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता चलाने के बावजूद बिहार के पिछड़ेपन को दूर न कर पाने का आरोप लगाया।