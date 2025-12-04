AI बना साइबर फ्रॉड का हथियार, सउदी अरब वाले भाई की आवाज में कॉल कर 1.65 लाख की ठगी

संक्षेप: साइबर शातिर उसका फुफेरा भाई बनकर बात कर रहा था। एआई से शातिरों ने फुफेरे भाई की आवाज की नकल कर ली थी। इस वजह से रेयाज को शक नहीं हुआ।

साइबर फ्रॉड ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हथियार बना लिया है। बिहार के मुजफ्फरपुर के एक व्यक्ति से भाई की आवाज में फोन करके लाखों की ठगी कर ली गयी। बोचहां थाना के भगवानपुर घोंचा निवासी मो. रेयाज अहमद को साइबर फ्रॉड ने अपना शिकार बना लिया। पीड़ित ने साइबर थाना में मामले की शिकायत की है। वीजा समाप्त होने का बहाना बनाकर रुपए मंगवाए गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पीड़ित रेयाज ने पुलिस को बताया है कि उसका फुफेरा भाई सऊदी अरब में नौकरी करता है। सोशल मीडिया पर उसके नाम की फर्जी आईडी से एक कॉल आई। साइबर शातिर उसका फुफेरा भाई बनकर बात कर रहा था। एआई से शातिरों ने फुफेरे भाई की आवाज की नकल कर ली थी। इस वजह से रेयाज को शक नहीं हुआ।

कॉल करने वाले ने रेयाज से उसका अकाउंट नंबर मांगा और बोला कि साढ़े तीन लाख रुपये भेज रहा है। कुछ देर बाद सउदी अरब के एक बैंक की पर्ची भेजी गई, जिसमें साढ़े तीन लाख रुपये जमा कराने का जिक्र था। इसके बाद फिर कॉल आई कि कल तक ये रुपये उसके खाते में आ जाएंगे। इसके बाद रेयाज को फिर उसी आईडी से मैसेज आया कि वह इमीग्रेशन ऑफिस जा रहा है, क्योंकि उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। उसका वीजा आज ही समाप्त हो रहा है। इसे रिन्यू कराना होगा। इसके बाद मैसेज में एक नंबर भेजा गया। बोला गया कि यह एजेंट का नंबर है, इससे बात कर मेरी मदद कर दो। व्हाट्सएप पर उक्त एजेंट से बात हुई तो उसने कहा कि वीजा रिन्यू कराने में 1.65 लाख लगेंगे।