बिहार चुनाव से पहले IPS आदित्य कुमार को बड़ी राहत, तीन साल बाद निलंबन मुक्त; जानें मामला

बिहार चुनाव से ठीक पहले आईपीएस आदित्य कुमार को बड़ी राहत मिली है। 3 साल बाद उन्हें निलंबन मुक्त कर दिया गया है। हालांकि हाई कोर्ट जज के नाम पर डीजीपी को फर्जी कॉल विवाद की जांच जारी रहेगी। इस मामले में अक्टूब 2022 को आदित्य कुमार सस्पेंड हुए थे।

तीन साल से सस्पेंड चल रहे आईपीएस आदित्य कुमार को बिहार चुनाव से पहले बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने उन्हें निलंबन मुक्त कर दिया है। लेकिन डीजीपी को हाई कोर्ट जज के नाम पर फर्जी कॉल कराने के आरोपों की विभागीय जांच चलती रहेगी। आईपीएस आदित्य कुमार पर साल 2022 में गंभीर आरोप लगे थे। अक्टूबर 2022 में उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया था। अब तीन साल बाद उन्हें राहत देते हुए गृह विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी किया है। जिसके मुताबिक 3 अक्टूबर 2025 से आदित्य कुमार निलंबनमुक्त रहेंगे और उन्हें बिहार पुलिस मुख्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में योगदान देने को कहा गया है।

आदित्य कुमार वर्ष 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। मूल रूप से यूपी के मेरठ के निवासी हैं। अवैध शराब से जुड़े एक मामले में गया के तत्कालीन एसएसपी आदित्य कुमार पर वहां के फतेहपुर थाने में प्राथमिकी की गई थी। जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। पटना हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजय करौल के नाम पर बिहार के डीजीपी रहे एसके सिंघल को फोन कराने का मामला है। उनपर अपने साथी अभिषेक अग्रवाल के साथ मिलकर पूरी साजिश रचने का आरोप है। आदित्य कुमार ने अपने उपर चल रहे मामले को रफादफा कराने के लिए अभिषेक अग्रवाल से हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम पर डीजीपी को कॉल कराया था।

इसके अलावा बिहार सरकार के एक अन्य बड़े प्राशासनिक अधिकारी को भी बेहतर पोस्टिंग के लिए फोन करवाने का आरोप है। मामले के खुलासे के बाद ईओयू में 16 अक्टूबर 2022 को प्राथमिकी दर्ज की गई। इस मामले में अभिषेक अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि मामला दर्ज होने के बाद से ही आदित्य कुमार फरार थे। इस मामले में उनके खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी था।