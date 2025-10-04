Ahead of the Bihar elections IPS Aditya Kumar was relieved of his suspension after three years बिहार चुनाव से पहले IPS आदित्य कुमार को बड़ी राहत, तीन साल बाद निलंबन मुक्त; जानें मामला, Bihar Hindi News - Hindustan
Ahead of the Bihar elections IPS Aditya Kumar was relieved of his suspension after three years

बिहार चुनाव से पहले IPS आदित्य कुमार को बड़ी राहत, तीन साल बाद निलंबन मुक्त; जानें मामला

बिहार चुनाव से ठीक पहले आईपीएस आदित्य कुमार को बड़ी राहत मिली है। 3 साल बाद उन्हें निलंबन मुक्त कर दिया गया है। हालांकि हाई कोर्ट जज के नाम पर डीजीपी को फर्जी कॉल विवाद की जांच जारी रहेगी। इस मामले में अक्टूब 2022 को आदित्य कुमार सस्पेंड हुए थे।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSat, 4 Oct 2025 05:56 PM
बिहार चुनाव से पहले IPS आदित्य कुमार को बड़ी राहत, तीन साल बाद निलंबन मुक्त; जानें मामला

तीन साल से सस्पेंड चल रहे आईपीएस आदित्य कुमार को बिहार चुनाव से पहले बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने उन्हें निलंबन मुक्त कर दिया है। लेकिन डीजीपी को हाई कोर्ट जज के नाम पर फर्जी कॉल कराने के आरोपों की विभागीय जांच चलती रहेगी। आईपीएस आदित्य कुमार पर साल 2022 में गंभीर आरोप लगे थे। अक्टूबर 2022 में उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया था। अब तीन साल बाद उन्हें राहत देते हुए गृह विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी किया है। जिसके मुताबिक 3 अक्टूबर 2025 से आदित्य कुमार निलंबनमुक्त रहेंगे और उन्हें बिहार पुलिस मुख्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में योगदान देने को कहा गया है।

आदित्य कुमार वर्ष 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। मूल रूप से यूपी के मेरठ के निवासी हैं। अवैध शराब से जुड़े एक मामले में गया के तत्कालीन एसएसपी आदित्य कुमार पर वहां के फतेहपुर थाने में प्राथमिकी की गई थी। जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। पटना हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजय करौल के नाम पर बिहार के डीजीपी रहे एसके सिंघल को फोन कराने का मामला है। उनपर अपने साथी अभिषेक अग्रवाल के साथ मिलकर पूरी साजिश रचने का आरोप है। आदित्य कुमार ने अपने उपर चल रहे मामले को रफादफा कराने के लिए अभिषेक अग्रवाल से हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम पर डीजीपी को कॉल कराया था।

इसके अलावा बिहार सरकार के एक अन्य बड़े प्राशासनिक अधिकारी को भी बेहतर पोस्टिंग के लिए फोन करवाने का आरोप है। मामले के खुलासे के बाद ईओयू में 16 अक्टूबर 2022 को प्राथमिकी दर्ज की गई। इस मामले में अभिषेक अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि मामला दर्ज होने के बाद से ही आदित्य कुमार फरार थे। इस मामले में उनके खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी था।

निचली अदालतों से जमानत याचिका खारिज होने के बाद आदित्य कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन शीर्ष अदालत ने भी याचिका खारिज कर दी और आईपीएस ऑफिसर को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। आदित्य कुमार के कोर्ट में सरेंडर करने के बाद उन्हें बेऊर जेल भेज दिया गया है। यहां उन्हें स्पेशल वार्ड में रखा गया है। व्हाट्सएप से बार-बार फर्जी चीफ जस्टिस बना कर डीजीपी को कॉल कराने और बातचीत के बाद शक होने पर मामले की जांच की गई जिसके बाद पूरा मामला सामने आया।