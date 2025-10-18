Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsAhead of elections cash amount of Rs 1 crore found in house Gopalganj forcing the arrival of note counting machines
चुनाव से पहले गोपालगंज में घर से एक करोड़ कैश मिला, नोट गिनने की मशीनें मंगवानी पड़ीं

चुनाव से पहले गोपालगंज में घर से एक करोड़ कैश मिला, नोट गिनने की मशीनें मंगवानी पड़ीं

संक्षेप: गोपालगंज के थावे में संतोष कुशवाहा के घर से छापेमारी के दौरान एक करोड़ 8 लाख 9 हजार 300 रुपए कैश बरामद हुए। नोटों को अलमीरा, ट्रंक, बक्से और बेड के नीचे छिपाकर रखा गया था। पुलिस ने साइबर अपराध और मनी लांड्रिंग के एंगल से जांच की जा रही है।

Sat, 18 Oct 2025 07:37 PMsandeep हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, थावे (गोपालगंज)
share Share
Follow Us on

बिहार चुनाव से पहले गोपालगंज जिले की थावे पुलिस ने शुक्रवार देर रात अमैठी खुर्द गांव में संतोष कुशवाहा के घर पर छापेमारी कर 1 करोड़ 8 लाख 9 हजार 300 रुपए कैश और 30 से अधिक बैंकों के पासबुक व एटीएम कार्ड बरामद किये। इस मामले में पुलिस एक महिला सहित छह लोगों से पूछताछ कर रही है। आर्थिक अपराध इकाई पटना व आयकर विभाग, सीवान की टीम साइबर अपराध व मनी लांड्रिंग के एंगल से मामले की जांच कर रही है। शाम तक पूरे मामले का खुलासा नहीं हो सका है।

जानकारी के अनुसार गांव में बड़ी रकम छुपाए जाने की सूचना पर सदर एसडीपीओ प्रांजल कुमार के नेतृत्व में शुक्रवार की रात 10 बजे से लगातार 10 घंटे तक छापेमारी चली। इस दौरान अलमीरा, ट्रंक, बक्से और बेड के नीचे छिपा कर रखे गए नोट बरामद हुए। बरामद रकम की गिनती सीओ कुमारी रूपम शर्मा के नेतृत्व में मांझा सीओ और बरौली सीओ मुना कुमार की देखरेख में दो मशीनों से की गई।

ये भी पढ़ें:बिहार का एक और सरकारी इंजीनियर निकला धनकुबेर, काली कमाई से खरीदे 10 प्लॉट
ये भी पढ़ें:बिहार में इंजीनियर के पास सात और पत्नी के नाम पर 3 जमीन, धनकुबेर निकला प्रणव
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

इसमें 500, 200 और 100 रुपए के नोट शामिल थे। गिनती में पूरा दिन लग गया। एसडीपीओ प्रांजल कुमार ने कहा कि जांच पूरी होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत गोपालगंज एसपी अवधेश दीक्षित ने कहा कि पुलिस मनीलांड्रिंग और साइबर अपराध के एंगल से तफ्तीश कर रही है। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।