चुनाव से पहले गोपालगंज में घर से एक करोड़ कैश मिला, नोट गिनने की मशीनें मंगवानी पड़ीं

संक्षेप: गोपालगंज के थावे में संतोष कुशवाहा के घर से छापेमारी के दौरान एक करोड़ 8 लाख 9 हजार 300 रुपए कैश बरामद हुए। नोटों को अलमीरा, ट्रंक, बक्से और बेड के नीचे छिपाकर रखा गया था। पुलिस ने साइबर अपराध और मनी लांड्रिंग के एंगल से जांच की जा रही है।

बिहार चुनाव से पहले गोपालगंज जिले की थावे पुलिस ने शुक्रवार देर रात अमैठी खुर्द गांव में संतोष कुशवाहा के घर पर छापेमारी कर 1 करोड़ 8 लाख 9 हजार 300 रुपए कैश और 30 से अधिक बैंकों के पासबुक व एटीएम कार्ड बरामद किये। इस मामले में पुलिस एक महिला सहित छह लोगों से पूछताछ कर रही है। आर्थिक अपराध इकाई पटना व आयकर विभाग, सीवान की टीम साइबर अपराध व मनी लांड्रिंग के एंगल से मामले की जांच कर रही है। शाम तक पूरे मामले का खुलासा नहीं हो सका है।

जानकारी के अनुसार गांव में बड़ी रकम छुपाए जाने की सूचना पर सदर एसडीपीओ प्रांजल कुमार के नेतृत्व में शुक्रवार की रात 10 बजे से लगातार 10 घंटे तक छापेमारी चली। इस दौरान अलमीरा, ट्रंक, बक्से और बेड के नीचे छिपा कर रखे गए नोट बरामद हुए। बरामद रकम की गिनती सीओ कुमारी रूपम शर्मा के नेतृत्व में मांझा सीओ और बरौली सीओ मुना कुमार की देखरेख में दो मशीनों से की गई।