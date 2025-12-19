नए साल से पहले पुआल, भूसा और सब्जी लदे वाहनों पर शिकंजा; पुलिस हेडक्वार्टर टाइट क्यों है
नए साल के मौके पर जश्न और पार्टी के लिए माफिया शराब की खेप मंगवाने में लगे हैं। शराब की खेप सुरक्षित और पुलिस की नजर से बचाकर लाने के लिए कई तरीके अपना रहे हैं। शराब की पेटियों को कभी पुआल तो कभी भूसे के बीच छिपाकर रखा जा रहा है। ऐसे मामले सामने आने के बाद पुलिस सतर्क हो गई है। पुलिस मुख्यालय ने भी इसको लेकर सख्ती बरतने को कहा है। अब वैसे भारी वाहनों पर कड़ी नजर रहेगी जिनमें पुआल, भूसा, आलू सहित अन्य सब्जी लदे हों।
शराब लदे वाहनों को लूटने की भी कोशिश
हाल की बात करें तो शराब को लेकर दो मामले सामने आए हैं। पिछले शुक्रवार को बाईपास पुलिस को बड़ी सफलता मिली। भूसा लदे ट्रक से भारी मात्रा में शराब जब्त की गई। उसके एक ही दिन बाद औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना क्षेत्र के रानीतालाब इलाके में पुआल लदे पिकअप वैन को अपराधियों ने इस आशंका में लूट लिया कि उसमें शराब लदी हुई है। हालांकि उक्त वाहन में सिर्फ पुआल ही लदा था और शराब नहीं मिली। लूटपाट करने वाले अपराधी भी गिरफ्तार किए गए। इससे पहले भी जिले में पुआल, भूसा, बालू, आलू और अन्य सामान के बीच छिपाकर लाई गई शराब की बड़ी खेप पकड़ी जा चुकी है। एसएसपी हृदय कांत ने कहा कि शराब को लेकर सख्ती की जा रही है। जहां से भी सूचना मिल रही है वहां त्वरित कार्रवाई की जा रही है। वाहनों की भी सघन जांच हो रही है।
हॉटस्पॉट चिह्नित कर छापेमारी की जाएगी
पुलिस मुख्यालय ने भागलपुर सहित सभी जिलों को शराब के हॉटस्पॉट को चिह्नित कर वहां नियमित रूप से छापेमारी करने का आदेश दिया है। इस बात की भी आशंका जताई गई है कि नए साल पर शराब की खेप में नकली शराब की भी सप्लाई की जा सकती है। ऐसे में पुलिस को सक्रियता बढ़ाने और सख्ती करने को कहा गया है।
पिकअप के साथ गिरफ्तार दो आरोपी दोषी करार
भागलपुर। शराब लदे पिकअप के साथ गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। गुरुवार को उत्पाद कोर्ट प्रथम के विशेष जज ने आरोपी गौरव कुमार और नीरज कुमार को दोषी करार दिया। दोनों हबीबपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इस कांड में सरकार की तरफ से बहस करने वाले उत्पाद के विशेष एपीपी बासुदेव प्रसाद साह ने बताया कि सजा के बिंदु पर 24 दिसंबर को बहस होगी।