फिर बनी NDA सरकार तो घुसपैठियों को देंगे खदेड़, गरीबों में बंटेंगी उनकी संपत्ति; CM योगी का बड़ा दावा

संक्षेप: CM योगी ने दावा किया कि अगर NDA बिहार में सत्ता में लौटता है, तो वह घुसपैठियों को राज्य से बाहर खदेड़ देगा और उनकी संपत्तियों को गरीबों में बाँट देगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष जाति के नाम पर लोगों को बांटने और दंगे भड़काने का काम कर रहा है।

Bihar Vidhansabha Chunav: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा का फायरब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को एच तुनावी रैली में दावा किया है कि मौजूदा चुनाव को बाद अगर फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनती है तो वह घुसपैठियों को राज्य से बाहर खदेड़ देगी और उनकी संपत्तियों को गरीबों में बाँट दिया जाएगा। दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण जिलों में लगातार चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए, योगी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राजद के तेजस्वी यादव और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को "इंडिया गठबंधन का तीन बंदर" करार दिया और कहा कि ये बंदर सत्तारूढ़ एनडीए द्वारा किए जा रहे सभी अच्छे काम न देख पा रहे हैं, न सुन पा रहे हैं और न ही बोल पा रहे हैं।

उन्होंने कहा, “महात्मा गांधी के तीन बंदरों ने न कुछ देखा, न सुना और न ही कुछ कहा। लेकिन अब हमारे पास इंडिया गठबंधन के तीन बंदर हैं। नए बंदर हैं पप्पू, जो एनडीए द्वारा किए गए किसी भी अच्छे काम को नहीं देखता, टप्पू, जो इसके बारे में सुन नहीं सकता, और अक्कू, जो बोलते समय इन बातों को स्वीकार नहीं करता।” आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस, राजद और सपा बिहार में अपराधियों को "गले लगा रहे" हैं और घुसपैठियों को राज्य की सुरक्षा से समझौता करने की अनुमति दे रहे हैं।

हम न तो बंटेंगे, न ही आपस में लड़ेंगे उन्होंने दावा किया कि अगर एनडीए बिहार में सत्ता में लौटता है, तो वह "घुसपैठियों को राज्य से बाहर खदेड़ देगा और उनकी संपत्तियों को गरीबों में बाँट देगा।" उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष जाति के नाम पर लोगों को बाँटने और दंगे भड़काने का काम कर रहा है। उन्होंने आगे कहा, “आइए हम संकल्प लें कि हम न तो बंटेंगे, न ही आपस में लड़ेंगे।”

बिहार में राजद-कांग्रेस गठबंधन के शासनकाल के दौरान कथित कुशासन का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि "उस समय राशन की दुकानों में लूटपाट होती थी। आज, बिहार सहित 80 करोड़ लोगों को मुफ़्त राशन मिल रहा है।" उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का वादा पूरा किया है और अब "सीतामढ़ी में देवी जानकी का मंदिर बनाकर उसे राम जानकी मार्ग के जरिए अयोध्या से जोड़ेगी"।

PM मोदी ने मखाना बोर्ड का गठन किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मखाना बोर्ड का गठन किया है और राज्य की डबल इंजन सरकार "लाह की चूड़ियों" को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। यह दावा करते हुए कि राजद ने "बिहार को उसकी पहचान से वंचित" कर दिया है, उन्होंने कहा, “राज्य के खोए हुए गौरव को पुनः प्राप्त करने के लिए, बिहार की जनता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में डबल इंजन वाली एनडीए सरकार चुनने के लिए प्रतिबद्ध है।”

उन्होंने दावा किया कि एनडीए सरकार "विकास और विरासत" के साथ-साथ "समृद्धि और सुरक्षा" के लिए भी खड़ी है। आदित्यनाथ ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस और राजद ने भीमराव अंबेडकर का अपमान किया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने "बाबासाहेब से जुड़ी पाँच ज़मीनों" का विकास किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों ने जयप्रकाश नारायण के नाम पर "राजनीति" तो की, लेकिन वे सिताब दियारा में उनकी पत्नी के नाम पर एक अस्पताल बनाने की उनकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर पाए।