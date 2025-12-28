बिहार में शादी के 23 दिन बाद कृषि विभाग की महिला अधिकारी लापता, मची सनसनी
बिहार में एक महिला कृषि अधिकारी के लापता होने से हड़कंप है। पटना से सटे बख्तियारपुर में अथमलगोला के कृषि विभाग में ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर (बीटीएम) के पद पर कार्यरत महिला अर्यमा दीप्ति शुक्रवार को संदिग्ध परिस्थिति में लापता हो गई हैं। वह कंकड़बाग के विजय नगर की रहने वाली है। 23 दिनों पहले उनकी शादी पटना के चार्टर्ड अकाउंटेंट शुभम कुमार से हुई थी। इस मामले में शनिवार को पति शुभम कुमार ने बख्तियारपुर थाने में गुमशुदगी शिकायत दर्ज कराई है। बताया जाता है कि अथमलगोला कार्यालय से शुक्रवार दोपहर बाद वह ऑटो से बख्तियारपुर के लिए निकलीं, लेकिन वह अपने आवास पर नहीं पहुंचीं।
उन्होंने बख्तियारपुर जंक्शन के समीप कमरा ले रखा है। परिजनों के मुताबिक शुक्रवार शाम करीब चार बजे जब वह ऑटो से बख्तियारपुर के लिए निकली थीं। उसी समय फोन पर भाई से महिला अधिकारी से बात हुई थी। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि उनके मोबाइल की बैट्री खत्म हो रही है, इसलिए घर पहुंचकर बात करते हैं। इसके बाद उनका मोबाइल फोन बंद हो गया। देर रात तक जब वह घर नहीं पहुंचीं तो परिजनों ने काफी तलाश की। लेकिन कोई अता-पता नहीं चला।
खंगाले जा रहे सीसीटीवी फुटेज
परिजनों ने बताया कि अर्यमा दीप्ति की शुक्रवार दोपहर दो बजे पति से भी बातचीत हुई थी। महिला अधिकारी का पता लगाने के लिए बख्तियारपुर पुलिस आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। महिला के मोबाइल फोन का सीडीआर भी निकाला जा रहा है। शनिवार को उनका लोकेशन फतुहा मिलने के बाद बख्तियारपुर पुलिस यहां पहुंची और स्थानीय पुलिस की मदद से देर शाम तक फतुहा के विभिन्न इलाकों में छापेमारी की गई।