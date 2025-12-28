Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsagriculture officer aryama dipti missing after marriage of 23 days in bihar bakhtiyarpur patna
बिहार में शादी के 23 दिन बाद कृषि विभाग की महिला अधिकारी लापता, मची सनसनी

बिहार में शादी के 23 दिन बाद कृषि विभाग की महिला अधिकारी लापता, मची सनसनी

संक्षेप:

परिजनों ने बताया कि अर्यमा दीप्ति की शुक्रवार दोपहर दो बजे पति से भी बातचीत हुई थी। महिला अधिकारी का पता लगाने के लिए बख्तियारपुर पुलिस आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। महिला के मोबाइल फोन का सीडीआर भी निकाला जा रहा है।

Dec 28, 2025 07:50 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम
share Share
Follow Us on

बिहार में एक महिला कृषि अधिकारी के लापता होने से हड़कंप है। पटना से सटे बख्तियारपुर में अथमलगोला के कृषि विभाग में ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर (बीटीएम) के पद पर कार्यरत महिला अर्यमा दीप्ति शुक्रवार को संदिग्ध परिस्थिति में लापता हो गई हैं। वह कंकड़बाग के विजय नगर की रहने वाली है। 23 दिनों पहले उनकी शादी पटना के चार्टर्ड अकाउंटेंट शुभम कुमार से हुई थी। इस मामले में शनिवार को पति शुभम कुमार ने बख्तियारपुर थाने में गुमशुदगी शिकायत दर्ज कराई है। बताया जाता है कि अथमलगोला कार्यालय से शुक्रवार दोपहर बाद वह ऑटो से बख्तियारपुर के लिए निकलीं, लेकिन वह अपने आवास पर नहीं पहुंचीं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

उन्होंने बख्तियारपुर जंक्शन के समीप कमरा ले रखा है। परिजनों के मुताबिक शुक्रवार शाम करीब चार बजे जब वह ऑटो से बख्तियारपुर के लिए निकली थीं। उसी समय फोन पर भाई से महिला अधिकारी से बात हुई थी। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि उनके मोबाइल की बैट्री खत्म हो रही है, इसलिए घर पहुंचकर बात करते हैं। इसके बाद उनका मोबाइल फोन बंद हो गया। देर रात तक जब वह घर नहीं पहुंचीं तो परिजनों ने काफी तलाश की। लेकिन कोई अता-पता नहीं चला।

ये भी पढ़ें:सर्द पछुआ हवाओं से बिहार में बढ़ी कनकनी, कोहरे का भी कहर; आगे कैसा रहेगा मौसम

खंगाले जा रहे सीसीटीवी फुटेज

परिजनों ने बताया कि अर्यमा दीप्ति की शुक्रवार दोपहर दो बजे पति से भी बातचीत हुई थी। महिला अधिकारी का पता लगाने के लिए बख्तियारपुर पुलिस आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। महिला के मोबाइल फोन का सीडीआर भी निकाला जा रहा है। शनिवार को उनका लोकेशन फतुहा मिलने के बाद बख्तियारपुर पुलिस यहां पहुंची और स्थानीय पुलिस की मदद से देर शाम तक फतुहा के विभिन्न इलाकों में छापेमारी की गई।

ये भी पढ़ें:बिहार में बड़ा ट्रेन हादसा, मालगाड़ी के 3 डिब्बे नदी में गिरे और कई बेपटरी
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Top News Bihar News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।