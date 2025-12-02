समस्तीपुर में 40 हजार की घूस लेते कृषि अधिकारी गिरफ्तार, निगरानी ने ऑफिस में दबोचा
समस्तीपुर के दलसिंहसराय अनुमंडल कृषि पदाधिकारी राकेश कुमार को 40 हजार की रिश्वत लेने के आरोप में निगरानी ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा उनके सहायक ललन कुमार को हिरासत में लिया है। निगरानी ने राकेश कुमार को उनके ऑफिस से गिरफ्तार किया
निगरानी विभाग पटना की टीम ने समस्तीपुर के दलसिंहसराय अनुमंडल कृषि पदाधिकारी राकेश कुमार को 40 हजार की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। टीम ने उनके सहायक ललन कुमार को भी हिरासत में लिया है। काम के बदले 40 हजार रुपए लेते राकेश को निगरानी ने उन्हें उनके ही ऑफिस में दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद कार्यालय परिसर में अफरा-तफरी मच गई। भ्रष्टाचार पर यह सख्त कार्रवाई सरकारी महकमे में खलबली पैदा कर गई है।
निगरानी की टीम दोनों को साथ ले गई है। और पूछताछ कर रही है। इससे पहले निगरानी ने मंगलवार को किशनगंज नगर परिषद के राजस्व कर्मचारी राजदीप पासवान को 2.50 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ा है। सूत्रों के अनुसार, राजस्व कर्मचारी ने खगड़ा वार्ड संख्या 22 के निवासी ओवेस अंसारी से जमीन के परिमार्जन (म्यूटेशन) के बदले 2 लाख 70 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की थी।
पीड़ित ने 30 नवंबर को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में शिकायत दर्ज करवाई थी।सत्यापन में आरोप सही पाये जाने पर निगरानी थाना कांड संख्या 103/25 दर्ज कर जाल बिछाकर आरोपी को रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। राज्य में निगरानी विभाग एक्शन में हैं। बीते एक साल में ताबड़तोड़ छापे मारकर घूसखोर अफसरों और कर्मचारियों पर शिकंजा कसा है।