Agniveer Recruitment: बिहार में कल से अग्निवीर बहाली, मुजफ्फरपुर में 15 जिलों के अभ्यर्थी होंगे शामिल

Feb 16, 2026 09:39 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर
Agniveer Recruitment: इसमें मुजफ्फरपुर, पूर्वी-पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बक्सर, भोजपुर, सीवान, पटना, सारण, वैशाली और गोपालगंज के 7040 अभ्यर्थी विभिन्न तारीखों में शामिल होंगे।

Agniveer Recruitment: पटना, मुजफ्फरपुर समेत 15 जिलों के लिए अग्निवीर बहाली की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू होगी। मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में 17 से 28 फरवरी के बीच अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता और मेडिकल जांच होगी। पहली बार चक्कर मैदान में मुजफ्फरपुर भर्ती कार्यालय के अलावा दानापुर भर्ती कार्यालय की भी बहाली हो रही है। इसमें मुजफ्फरपुर, पूर्वी-पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बक्सर, भोजपुर, सीवान, पटना, सारण, वैशाली और गोपालगंज के 7040 अभ्यर्थी विभिन्न तारीखों में शामिल होंगे।

बहाली प्रक्रिया को लेकर सेना भर्ती कार्यालय को ओर से एडमिट कार्ड जारी किया गया है। इस संबंध में रविवार को मुजफ्फरपुर सेना भर्ती कार्यालय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। इसमें बताया गया है कि ऐसा पहली बार होगा कि अग्निवीर अभ्यर्थियों को किन्हीं दो श्रेणियों के लिए अलग-अलग आवेदन करने के बाद भी एक भर्ती रैली और मेडिकल जांच से गुजरना होगा। भर्ती रैली पूरी होने के बाद उनसे अंतिम विकल्प पूछा जाएगा कि वह किस श्रेणी में जाना चाहते हैं।

आज दोपहर से पहुंचने लगेंगे अभ्यर्थी :

बताया जाता है कि सोमवार की शाम से ही बहाली के लिए अभ्यर्थियों को चक्कर मैदान में इंट्री दी जाएगी। सुबह पांच बजे के बाद अग्निवीर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अग्निवीर बहाली प्रक्रिया में शामिल होने वाले अभ्यर्थी चक्कर मैदान में सोमवार को दोपहर बाद से पहुंचने लगेंगे। जिला प्रशासन ने बहाली के लिए पूरी तैयारी का दावा किया है।

इनके लिए शारीरिक दक्षता व मेडिकल जांच :

अग्निवीर जनरल ड्यूटी

अग्निवीर टेक्निकल

अग्निवीर क्लर्क/स्टोर कीपर टेक्नीकिल

अग्निवीर ट्रेड्समैन (दसवीं पास)

अग्निवीर ट्रेड्समैन (आठवीं पास)

मुजफ्फरपुर भर्ती बोर्ड के अधीन जिलों की बहाली तारीख :

जिला तारीख

पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) 17 फरवरी

दरभंगा व समस्तीपुर 18 फरवरी

बेतिया व सीतामढ़ी 19 फरवरी

मधुबनी, मुजफ्फरपुर व शिवहर 20 फरवरी

एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
