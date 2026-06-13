पहली पोस्टिंग में ही देश पर न्यौछावर हुए अग्निवीर दानिश आलम, IAF विमान क्रैश में मां-बाप ने खोया इकलौता सपूत
वायुसेना विमान हादसे में शहीद होने वाले भोजपुर के अग्निवीर दानिश आलम अपने मां-बाप के इकलौते बेटे थे। पिछले साल ही उनकी वायुसेना में नौकरी लगी थी। असम के जोरहाट में पहली पोस्टिंग के दौरान ही वह शहीद हो गए।
IAF Plane Crash: असम के जोरहाट में भारतीय वायु सेना के विमान हादसे में बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले सपूत दानिश आलम भी शहीद हो गए। दानिश ने पिछले साल ही एयरफोर्स ज्वाइन की थी। बेटे की नौकरी लगने के बाद परिवार में खुशियों का माहौल था। उनकी पहली पोस्टिंग असम के जोरहाट में हुई। वहीं, पर शनिवार को हुए विमान हादसे में वह देश के लिए न्यौछावर हो गए। 22 वर्षीय दानिश आलम कोइलवर प्रखंड के कायमनगर के रहने वाले थे। वह अपने माता-पिता के इकलौते बेटे थे।
दानिश आलम के शहीद होने की सूचना मिलते ही घर में एवं गांव में मातम छा गया। परिजन के अनुसार दानिश पिछले महीने 23 मई को ड्यूटी से छुट्टी पर घर आए थे। अपने परिवार के साथ कुछ दिन बिताने के बाद वह 30 मई को वापस असम लौट गए थे। घर वालों को नहीं पता था कि वह दानिश से उनकी आखिरी मुलाकात थी। 14 दिन बाद उनकी शहादत की खबर आई तो परिवार सदमे में आ गया।
बताया जा रहा है कि दानिश आलम का चयन एयरफोर्स में अग्निवीर वायु के तौर पर चयन हुआ था। उन्होंने पटना के पास बिहटा स्थित एयरफोर्स स्टेशन में 29 जून 2025 को योगदान दिया था। इसके बाद जुलाई 2025 में वह ट्रेनिंग के लिए कर्नाटक के बेलगांव गए थे। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग असम के जोरहाट में हुई।
दानिश के शहीद होने के बाद पूरे कायमनगर में मातम पसरा हुआ है। दानिश के पिता फारुक आलम एचपीसीएल गीधा में ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं। परिवार में मां अख्तरी बेगम, दो बड़ी बहनें शगुफ्ता परवीन एवं गजाला परवीन हैं। बेटे की शहादत के बाद परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है। घर में कोहराम मचा हुआ है।
जहानाबाद के शुभम कुमार भी शहीद
इस हादसे में बिहार के एक और लाल ने बलिदान दिया। जहानाबाद जिले के हुलासगंज प्रखंड के रहने वाले शुभम कुमार भी वायुसेना के विमान हादसे में शहीद हुए। वह फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात थे।
लैंडिंग के वक्त क्रैश हुआ विमान
असम के जोरहाट में वायुसेना का एक परिवहन विमान लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। हादसा सुबह करीब 10 बजे हुआ। विमान में सवार वायुसेना के 5 जाबांज शहीद हो गए, जबकि एक को-पायलट गंभीर रूप से घायल हुए। लैंडिंग के दौरान संतुलन बिगड़ने के बाद विमान रनवे से बाहर चला गया और दो हिस्सों में बंट गया। हादसे की जांच की जा रही है।
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लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।