Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsAgitation over demand of librarian recruitment before TRE-4 protest at Bihar Board office in Patna
टीआरई- 4 से लाइब्रेरियन भर्ती की मांग पर बवाल,भीषण सर्दी में बिहार बोर्ड कार्यालय पर प्रदर्शन

टीआरई- 4 से लाइब्रेरियन भर्ती की मांग पर बवाल,भीषण सर्दी में बिहार बोर्ड कार्यालय पर प्रदर्शन

संक्षेप:

अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार और शिक्षा विभाग की उदासीनता के कारण हजारों योग्य उम्मीदवार बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं।

Jan 05, 2026 06:29 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

राजधानी पटना से लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों के आंदोलन की बड़ी खबर सामने आई है. कड़ाके की ठंड के बावजूद लाइब्रेरियन बहाली की मांग को लेकर अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बिहार बोर्ड) के कार्यालय के सामने बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया और सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि लंबे समय से लाइब्रेरियन बहाली की प्रक्रिया ठप पड़ी है। वे लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया तुरंत शुरू करने और परीक्षा की तिथि घोषित करने की मांग कर रहे हैं। पिछले 17 सालों से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं की गयी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार और शिक्षा विभाग की उदासीनता के कारण हजारों योग्य उम्मीदवार बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर पोस्टर ले रखे थे, जिन पर “पहले लाइब्रेरियन बहाली, फिर टीआरई–4”, “लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा जल्द कराओ” जैसे नारे लिखे हुए थे। अभ्यर्थियों ने साफ तौर पर कहा कि जब तक लाइब्रेरियन की भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक नई शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू नहीं की जानी चाहिए। बिहार बोर्ड के सामने जुटे अभ्यर्थियों ने जमकर नारेबाजी की और सरकार से जल्द फैसला लेने की अपील की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लाइब्रेरियन की नियुक्ति से स्कूलों और कॉलेजों में शैक्षणिक माहौल मजबूत होगा।

फिलहाल प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया गया। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कहा कि अब आश्वासन नहीं घोषणा से मानेंगे। सरकार बेरोजगारों को नौकरी देने का दावा करती है। बिहार में हजारों की संख्या में प्रशिक्षित लाइब्रेरियन बेरोजगारी की मांग झेल रहे हैं। राज्य में पिछले 17 सालों से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं की गयी है। टीआरई-4 के आयोजन से पहले स्कूलों में लाइब्रेरियन की बहाली आवश्यक है। प्रदर्शनकारियों ने इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से दखल देने की मांग की है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Latest News Bihar Education Department अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।