टीआरई- 4 से लाइब्रेरियन भर्ती की मांग पर बवाल,भीषण सर्दी में बिहार बोर्ड कार्यालय पर प्रदर्शन

संक्षेप: अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार और शिक्षा विभाग की उदासीनता के कारण हजारों योग्य उम्मीदवार बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं।

राजधानी पटना से लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों के आंदोलन की बड़ी खबर सामने आई है. कड़ाके की ठंड के बावजूद लाइब्रेरियन बहाली की मांग को लेकर अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बिहार बोर्ड) के कार्यालय के सामने बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया और सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि लंबे समय से लाइब्रेरियन बहाली की प्रक्रिया ठप पड़ी है। वे लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया तुरंत शुरू करने और परीक्षा की तिथि घोषित करने की मांग कर रहे हैं। पिछले 17 सालों से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं की गयी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार और शिक्षा विभाग की उदासीनता के कारण हजारों योग्य उम्मीदवार बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर पोस्टर ले रखे थे, जिन पर “पहले लाइब्रेरियन बहाली, फिर टीआरई–4”, “लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा जल्द कराओ” जैसे नारे लिखे हुए थे। अभ्यर्थियों ने साफ तौर पर कहा कि जब तक लाइब्रेरियन की भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक नई शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू नहीं की जानी चाहिए। बिहार बोर्ड के सामने जुटे अभ्यर्थियों ने जमकर नारेबाजी की और सरकार से जल्द फैसला लेने की अपील की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लाइब्रेरियन की नियुक्ति से स्कूलों और कॉलेजों में शैक्षणिक माहौल मजबूत होगा।