डेहरी ईओ मर्डर पर पटना में बवाल, विधायक पर पत्नी के गंभीर आरोप; 6 घंटे तक सड़क पर रही लाश

विमल कुमार की हत्या के विरोध में रविवार को परिजन, शुभचिंतक और कई कार्यपालक पदाधिकारियों ने पटना के गोला रोड मुख्य सड़क पर शव के साथ प्रदर्शन किया।

EO Murder Case: बिहार के डेहरी-डालमियानगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या के विरोध में रविवार को परिजन, शुभचिंतक और कई कार्यपालक पदाधिकारियों ने पटना के गोला रोड मुख्य सड़क पर शव के साथ प्रदर्शन किया। परिजन शव के साथ सीएम आवास की ओर जाना चाहते थे। हालांकि पुलिस ने उन्हें गोला रोड में ही रोक दिया। मुख्य सड़क पर करीब छह घंटे तक शव लेकर लोग प्रदर्शन करते रहे। परिजनों का आरोप था कि डेहरी के विधायक ने साजिश के तहत उनकी हत्या कराई है। इधर, कार्यपालक पदाधिकारी संघ का कहना है कि छह माह में दो ईओ की हत्या हो गई। सरकार सभी ईओ को सीओ और बीडीओ की तरह सुरक्षा मुहैया कराए।

विमल कुमार का शव सुबह 11.30 बजे दानापुर के गोला रोड टी-प्वाइंट स्थित गंगा कुटीर अपार्टमेंट पहुंचा। वे अपार्टमेंट के फ्लैट संख्या 501 में पत्नी बबीता देवी और दो बच्चों के साथ रहते थे। उनके आवास पर औरंगाबाद, भागलपुर, कैमूर, हाजीपुर, विक्रम, पालीगंज समेत 10 कार्यपालक पदाधिकारी पहुंच गए। 12.30 बजे शव के साथ परिजन, शुभचिंतक और कार्यपालक पदाधिकारी अपार्टमेंट से सीएम आवास की ओर निकले। पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर उन्हें रोका।

शव को गोला रोड मुख्य सड़क पर रखकर प्रदर्शन परिजनों का कहना था कि इतनी बढ़ी घटना हो गई लेकिन नगर विकास विभाग का कोई भी वरीय पदाधिकारी देखने तक नहीं आया। इसीलिए वे शव के साथ सीएम से मिलना चाहते हैं। इसके बाद दोहपर तीन बजे के करीब सिटी एसपी (पश्चिमी) साकेत कुमार दल- बल के साथ पहुंचे। उन्होंने भी मनाने का प्रयास किया लेकिन लोग नहीं मानें। सिटी एसपी ने कहा कि परिजन एवं अन्य पांच लोग सीएम आवास चल सकते हैं लेकिन इस पर लोग राजी नहीं हुए। लोगों ने शव को गोला रोड मुख्य सड़क पर रखकर प्रदर्शन जारी रखा। प्रदर्शन की वजह से गोला रोड पूरी तरह जाम हो गया।

गांव और ससुराल से भी लोग पहुंचे विमल कुमार मूल रूप से गया के शेरघाटी के रहने वाले थे। उनके भाई विजय कुमार भी पहुंचे हुए थे। उनका ससुराल मोतीहारी है। वहां से भी काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। शव के साथ प्रदर्शन कर रहे कार्यपालक पदाधिकारी काफी गुस्से में थे। उनका कहना था कि इससे पहले भी सुल्तानगंज के कार्यपालक पदाधिकारी को बदमाशों ने उनके कार्यालय कक्ष में घुसकर गोली मार दी थी। दो घटनाओं के बाद भी कार्यपालक पदाधिकारियों की सुरक्षा की व्यवस्था सरकार के स्तर से नहीं की जा रही।

सरकार से की मांग - मृतक के परिजनों को पांच करोड का मुआवजा

- परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी

- सभी कार्यपालक पदाधिकारियों को सुरक्षा