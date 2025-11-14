Agiaon Assembly Seat Result LIVE 2025: अगिआंव सीट का रिजल्ट; महेश पासवान, रमेश कुमार और शिव प्रकाश रंजन में कौन जीतेगा
संक्षेप: Agiaon Assembly Seat Result LIVE 2025: अगिआंव विधानसभा सीट रिजल्ट 2025 की मतगणना का लोगों को इंतजार है। इस सीट पर बीजेपी के महेश पासवान, जन सुराज पार्टी के रमेश कुमार और माले के शिव प्रकाश रंजन के बीच हार जीत का मुकाबला दिलचस्प बना हुआ है।
Agiaon Assembly Seat Result LIVE 2025: भोजपुर जिले की अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित अगिआंव विधानसभा सीट इस बार सियासी रूप से बेहद चर्चित बनी हुई है। इस सीट से बीजेपी के महेश पासवान, जन सुराज पार्टी के रमेश कुमार और सीपीआई (माले) के शिव प्रकाश रंजन के बीच हार जीत का मुकाबला चल रहा है। 2020 के चुनाव में सीपीआई (माले) के मनोज मंजिल ने यहां बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन एक मामले में सजा के कारण उनकी सदस्यता रद्द हो गई। 2024 में हुए उपचुनाव में फिर माले के शिव प्रकाश रंजन ने जीत हासिल की थी। अब 2025 में बीजेपी और जन सुराज की एंट्री से मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। इस सीट के लिए सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, फिलहाल शुरुआती रुझानों को लेकर माहौल गरम है। पल पल के अपडेट के लिए बने रहें लाइव हिन्दुस्तान के साथ...
6:04 AM - Agiaon Assembly Seat Result LIVE 2025: सुबह 8 बजे शुरू होगी गिनती
Agiaon Assembly Seat Result LIVE 2025: इस पर मतगणना की प्रक्रिया के तहत सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और लगभग आधे घंटे बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। पहला रुझान सुबह 8:30 बजे के बाद आने की उम्मीद है।