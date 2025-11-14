Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsagiaon assembly seat result live 2025 who will win bjp mahesh paswan jan suraaj ramesh kumar cpi ml shiv prakash ranjan
Agiaon Assembly Seat Result LIVE 2025: अगिआंव सीट का रिजल्ट; महेश पासवान, रमेश कुमार और शिव प्रकाश रंजन में कौन जीतेगा

Agiaon Assembly Seat Result LIVE 2025: अगिआंव सीट का रिजल्ट; महेश पासवान, रमेश कुमार और शिव प्रकाश रंजन में कौन जीतेगा

संक्षेप: Agiaon Assembly Seat Result LIVE 2025: अगिआंव विधानसभा सीट रिजल्ट 2025 की मतगणना का लोगों को इंतजार है। इस सीट पर बीजेपी के महेश पासवान, जन सुराज पार्टी के रमेश कुमार और माले के शिव प्रकाश रंजन के बीच हार जीत का मुकाबला दिलचस्प बना हुआ है।

Fri, 14 Nov 2025 06:18 AMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Agiaon Assembly Seat Result LIVE 2025: भोजपुर जिले की अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित अगिआंव विधानसभा सीट इस बार सियासी रूप से बेहद चर्चित बनी हुई है। इस सीट से बीजेपी के महेश पासवान, जन सुराज पार्टी के रमेश कुमार और सीपीआई (माले) के शिव प्रकाश रंजन के बीच हार जीत का मुकाबला चल रहा है। 2020 के चुनाव में सीपीआई (माले) के मनोज मंजिल ने यहां बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन एक मामले में सजा के कारण उनकी सदस्यता रद्द हो गई। 2024 में हुए उपचुनाव में फिर माले के शिव प्रकाश रंजन ने जीत हासिल की थी। अब 2025 में बीजेपी और जन सुराज की एंट्री से मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। इस सीट के लिए सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, फिलहाल शुरुआती रुझानों को लेकर माहौल गरम है। पल पल के अपडेट के लिए बने रहें लाइव हिन्दुस्तान के साथ...

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

6:04 AM - Agiaon Assembly Seat Result LIVE 2025: सुबह 8 बजे शुरू होगी गिनती

Agiaon Assembly Seat Result LIVE 2025: इस पर मतगणना की प्रक्रिया के तहत सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और लगभग आधे घंटे बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। पहला रुझान सुबह 8:30 बजे के बाद आने की उम्मीद है।

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Elections Bihar Politics
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।