बिहार में अब सड़कों की सात साल तक एजेंसी मरम्मत करेगी, गड्ढे नहीं चिकनाई पर ज्यादा जोर

संक्षेप:

Tue, 2 Dec 2025 07:12 AMNishant Pandey हिन्दुस्तान, संजय, पटना
बिहार में शहरी सड़कों की मरम्मत भी चयनित एजेंसी अब सात साल तक करेगी। नई मरम्मत नीति के तहत 19 हजार किमी स्टेट हाईवे और जिलों की प्रमुख सड़कों की मरम्मत होगी। पथ निर्माण विभाग ने इस मद में लगभग 23 हजार करोड़ खर्च करने की योजना बनाई है। मरम्मत में कोताही पर एजेंसियों की 40% तक राशि काट ली जाएगी। नई नीति को मंजूरी के लिए जल्द ही कैबिनेट भेजा जाएगा। पथ निर्माण विभाग ने ओपीआरएमसी (दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियों अनुरक्षण संविदा नीति) तीन को लांच करने की तैयारी कर ली है।

इस बार विभाग ने 19 हजार 360.674 किमी शहरी सड़कों की मरम्मत की योजना बनाई है। इसमें 14225.398 किमी चालू है। जबकि 5135.276 किमी का चयन सैद्धांतिक रूप से किया गया है। विभाग इन शहरी सड़कों की मरम्मत इस बार 100 पैकेज में करेगा। यानी सौ एजेंसियों का चयन होगा। एक एजेंसी एक से अधिक सड़कों (पैकेज) की देखरेख कर सकेगी। मरम्मत पर 22 हजार 956.8 करोड़ रुपये खर्च होंगे। ओपीआरएमसी दो से यह लगभग चार गुना अधिक राशि है।

हर गड़बड़ी दूर करनी होगी

प्रस्तावित नीति के तहत सात साल तक देखरेख करने के दौरान एजेंसियों को हर तरह की गड़बड़ी दूर करनी होगी। इस अवधि में एजेंसियों को निर्माण के बाद कम से कम एक बार कालीकरण (रीन्युअल) अलग से करना होगा। मरम्मत अवधि में सड़कों पर उभरने वाले गड्ढों को भरने से काम नहीं चलेगा। सड़कों की सुरक्षा के साथ चिकनाई पर विशेष ध्यान देना होगा।

