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अगर दोनों को कुछ हुआ तो SHO की नौकरी..,पटना के थाने में प्रशांत किशोर की पुलिसवालों से बहस

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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पटना के जक्कनपुर थाने में प्रशांत किशोर और एसएचओ के बीच बहस का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। मीडिया से बातचीत में पीके ने यहां तक कह दिया कि अगर उनके समर्थकों को कुछ हुआ तो एसएचओ को नौकरी चली जाएगी। 

prashant kishor at police station
जक्कनपुर थाने में प्रशांत किशोर की पुलिसवाले से बहस हुई है।

बांकीपुर उपचुनाव के बीच इस उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि बिहार पुलिस ने सत्तारूढ़ भाजपा के इशारे पर उनके कई समर्थकों को हिरासत में लिया है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा को बांकीपुर उपचुनाव में हार का डर है। देर रात प्रशांत किशोर जक्कनपुर थाने में पहुंचे थे। उनके साथ जनसुराज के कई नेता और समर्थक मौजूद थे। यहां उस वक्त ड्यूटी में तैनात एसएचओ ऋतुराज कुमार के साथ प्रशांत किशोर की जबरदस्त बहस हुई थी। इस बहस का वीडियो भी सामने आया है। प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत में एसएचओ को खुलेआम चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनके समर्थकों को कुछ हुआ तो एसएचओ की नौकरी जाएगी।

प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर उन दोनों लोगों को किसी तरह का कुछ नुकसान हुआ तो यहां के SHO ऋतुराज कुमार सिंह की तो नौकरी जाएगी ही जाएगी। ये जो धमकी दे रहे थे कि वर्दी उतार देंगे तो आपके बराबर में आ जाएंगे। तो इनको जो करना है कर ले। सबने देखा है कि दो लोगों को अवैध तरीके से पकड़कर यहां लाया गयाा है। इन दोनों को यहां के एसएचओ ऋतुराज कुमार सिंह ने घंटों बैठा कर रखा है। यहां से उनको ट्रांसफर किया गया है सही लेकिन यह लोग जानकारी नहीं दे रहे हैं कि उन लोगों को कहां भेजा गया है। ये लोग कह रहे हैं कि हमको जानकारी ही नहीं है कि वो लोग कहां गए। इनकी कोई जिम्मेवारी ही नहीं है। इनका कहना है कि इनको यह भी नहीं पता है कि इनके किन सीनियर अफसर ने आदेश दिया है।

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प्रशांत किशोर ने राजधानी पटना के जक्कनपुर थाने के बाहर पत्रकारों से कहा कि मैं पिछले कुछ घंटों से यहां डेरा डाले हुए हूं और पुलिस यह नहीं बता पा रही कि हिरासत में लिए गए मेरे 16 से अधिक समर्थक कहां हैं। उन्होंने कहा कि मैं इसे गिरफ्तारी नहीं कह रहा हूं क्योंकि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि मेरे किस व्यक्ति को किस मामले में नामजद किया गया है। मुझे पता चला था कि उन्हें जक्कनपुर थाने में रखा गया है इसलिए मैं यहां आया लेकिन यहां मुझे बताया गया कि उन सभी को अलग-अलग थानों में ले जाया गया है। यहां के थाना प्रभारी का तो यह भी दावा है कि इन लोगों को हिरासत में लेने में इस थाने की कोई भूमिका नहीं थी और ऐसा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर किया गया।

आपको बता दें कि जनसुराज के 20 कार्यकर्ताओं को बुधवार की शाम पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि संदिग्ध गतिविधियों के कारण बाहर से आए लोगों को पूछताछ के लिए थाना में रखा गया है। गिरफ्तार नहीं किया गया है। इधर जनसुराज पार्टी ने चुनाव पर्यवेक्षक, मुख्य चुनाव अधिकारी, चुनाव अधिकारी और मुख्य चुनाव आयुक्त नई दिल्ली से शिकायत की। जनसुराज के निर्वाचन अभिकर्ता अजय द्विवेदी ने बताया कि कार्यकर्ता पटना में परिजनों से मिलने या अन्य किसी कार्य से हैं। उन्हें एकतरफा कार्रवाई करते हुए एसटीएफ और थानों की पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। प्रत्यूष पूर्व, मोतिहारी के अभय शर्मा को जक्कनपुर और खगड़िया के वरुण कुमार को पीरबहोर थाना ने गिरफ्तार किया है। विकास सिंह, अमीर इम्तियाज, मनीष झा और सुदर्शन मिश्रा समेत 20 को पकड़ा गया है। सचिवालय डीएसपी ने बताया कि थाना स्तर से यह कार्रवाई इसीलिए की जा रही है ताकि शांति व्यवस्था कायम रहे।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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