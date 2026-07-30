अगर दोनों को कुछ हुआ तो SHO की नौकरी..,पटना के थाने में प्रशांत किशोर की पुलिसवालों से बहस

पटना के जक्कनपुर थाने में प्रशांत किशोर और एसएचओ के बीच बहस का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। मीडिया से बातचीत में पीके ने यहां तक कह दिया कि अगर उनके समर्थकों को कुछ हुआ तो एसएचओ को नौकरी चली जाएगी।

बांकीपुर उपचुनाव के बीच इस उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि बिहार पुलिस ने सत्तारूढ़ भाजपा के इशारे पर उनके कई समर्थकों को हिरासत में लिया है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा को बांकीपुर उपचुनाव में हार का डर है। देर रात प्रशांत किशोर जक्कनपुर थाने में पहुंचे थे। उनके साथ जनसुराज के कई नेता और समर्थक मौजूद थे। यहां उस वक्त ड्यूटी में तैनात एसएचओ ऋतुराज कुमार के साथ प्रशांत किशोर की जबरदस्त बहस हुई थी। इस बहस का वीडियो भी सामने आया है। प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत में एसएचओ को खुलेआम चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनके समर्थकों को कुछ हुआ तो एसएचओ की नौकरी जाएगी।

प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर उन दोनों लोगों को किसी तरह का कुछ नुकसान हुआ तो यहां के SHO ऋतुराज कुमार सिंह की तो नौकरी जाएगी ही जाएगी। ये जो धमकी दे रहे थे कि वर्दी उतार देंगे तो आपके बराबर में आ जाएंगे। तो इनको जो करना है कर ले। सबने देखा है कि दो लोगों को अवैध तरीके से पकड़कर यहां लाया गयाा है। इन दोनों को यहां के एसएचओ ऋतुराज कुमार सिंह ने घंटों बैठा कर रखा है। यहां से उनको ट्रांसफर किया गया है सही लेकिन यह लोग जानकारी नहीं दे रहे हैं कि उन लोगों को कहां भेजा गया है। ये लोग कह रहे हैं कि हमको जानकारी ही नहीं है कि वो लोग कहां गए। इनकी कोई जिम्मेवारी ही नहीं है। इनका कहना है कि इनको यह भी नहीं पता है कि इनके किन सीनियर अफसर ने आदेश दिया है।

प्रशांत किशोर ने राजधानी पटना के जक्कनपुर थाने के बाहर पत्रकारों से कहा कि मैं पिछले कुछ घंटों से यहां डेरा डाले हुए हूं और पुलिस यह नहीं बता पा रही कि हिरासत में लिए गए मेरे 16 से अधिक समर्थक कहां हैं। उन्होंने कहा कि मैं इसे गिरफ्तारी नहीं कह रहा हूं क्योंकि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि मेरे किस व्यक्ति को किस मामले में नामजद किया गया है। मुझे पता चला था कि उन्हें जक्कनपुर थाने में रखा गया है इसलिए मैं यहां आया लेकिन यहां मुझे बताया गया कि उन सभी को अलग-अलग थानों में ले जाया गया है। यहां के थाना प्रभारी का तो यह भी दावा है कि इन लोगों को हिरासत में लेने में इस थाने की कोई भूमिका नहीं थी और ऐसा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर किया गया।