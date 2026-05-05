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राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला खाली करें, फिर आया नोटिस; पूर्व सीएम का नया पता क्या होगा

May 05, 2026 07:22 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिन केंद्रीय पुल के आवासों में पूर्व एवं वर्तमान विधायक अभी निवास कर रहे हैं, उन्हें भी इसके बारे में कहा गया है कि वे आवास को जल्द से जल्द खाली कर दें ताकि, इस आवासों का आवंटन नये सिरे से किया जा सके। इसी के लिए नोटिस भेजा गया है।

राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला खाली करें, फिर आया नोटिस; पूर्व सीएम का नया पता क्या होगा

भवन निर्माण विभाग ने विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सहित एक दर्जन विधायकों को केंद्रीय पुल का आवास खाली करने को कहा है। सोमवार को विभागीय सूत्रों ने बताया कि राबड़ी देवी को पूर्व में भी नोटिस भेजकर आवास खाली करने को कहा गया था। उन्हें एक बार फिर याद दिलाते हुए 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास को जल्द से जल्द खाली करने का आग्रह किया गया है। उन्हें विभाग की ओर से पहले ही 39 हार्डिंग रोड स्थित आवास आवंटित किया जा चुका है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिन केंद्रीय पुल के आवासों में पूर्व एवं वर्तमान विधायक अभी निवास कर रहे हैं, उन्हें भी इसके बारे में कहा गया है कि वे आवास को जल्द से जल्द खाली कर दें ताकि, इस आवासों का आवंटन नये सिरे से किया जा सके। इसी के लिए नोटिस भेजा गया है।

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इधर कुछ मीडिया रिपोर्ट में भवन निर्माण से जुड़े सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई नियमों के तहत की जा रही है। विभाग की तरफ से कहा गया है कि मंत्री पद नहीं रहने के बाद एक निश्चित समय सीमा के अंदर आवास को खाली करना जरूरी है। हालांकि, इसके बाद अभी भी कई पूर्व मंत्री 10 सर्कुलर रोड स्थित आवंटित आवास में ही रह रहे हैं।

कहा जा रहा है कि अगर पूर्व मंत्रियों ने तय समय सीमा के अंदर अपना बंगला खाली नहीं किया तो यह मामला सक्षम अधिकारी के पास भेजा जाएगा। जिसके बाद नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। राबड़ी देवी तीन बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं। उनके पिता और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। राबड़ी देवी और उनका परिवार 10 सर्कुलर रोड स्थित घर में करीब 20 साल से रह रहे हैं।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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