तेज प्रताप यादव के घर चोरी के गवाह ड्राइवर और पत्नी को मिली धमकी, आकाश यादव का उछला नाम

तेज प्रताप यादव के घर में हुई कथित चौरी के बाद से पुलिस इसकी जांच-पड़ताल में लगी है। इस बीच इस चोरी के गवाह जेजेडी सुप्रीमो को ड्राइवर ने धमकी मिलने का आरोप लगाया है। ड्राइवर ने आकाश यादव के नाम से धमकी मिलने की बात कही है।

राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के आवास पर चोरी मामले में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनतांत्रिक परिषद (जेजेपी) के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव के गवाहों ने आरोप लगाया है कि उन्हें धमकी मिली है। तेज प्रताप यादव के चालक अनिल कुमार यादव और उनकी पत्नी ने इस मामले में अब सुरक्षा की भी मांग कर दी है। दोनों का आरोप है कि उन्हें गवाही से पीछे हटने के लिए धमकी मिली। दोनों ने शुक्रवार को गर्दनीबाग थाना में शिकायत देकर सुरक्षा की मांग की है। दावा किया गया है कि चालक अनिल कुमार की पत्नी रंजू देवी गुरुवार की रात अकेली घर पर थीं।

इसी दौरान कुछ लोग उनके घर पहुंचे और उनसे अभद्र व्यवहार किया। उन्होंने चोरी के मामले में गवाही नहीं देने की चेतावनी दी। आरोप है कि बातचीत के दौरान एक व्यक्ति ने आकाश यादव का नाम लेते हुए पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाने और उठवा लेने जैसी धमकियां भी दीं। इस घटना के बाद अनिल यादव और उनकी पत्नी ने पुलिस से इस मामले में निष्पक्ष जांच और सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। बता दें कि तेज प्रताप यादव ने सचिवालय थाना में पूर्व निजी सहायक मोतीलाल राय के खिलाफ अपने आवास से चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

कैश, सोना और मोबाइल चोरी का आरोप बता दें कि बिहार में जन जनवादी पार्टी (जेजेडी) के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने अपने निजी सहायक (पीए) के खिलाफ चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने बीते मंगलवार को पटना स्थित उनके आवास का निरीक्षण किया था। यह कथित चोरी सोमवार देर रात राज्य की राजधानी पटना के हार्डिंग रोड स्थित उनके आवास संख्या 42 में हुई। तेज प्रताप यादव ने सचिवालय थाना में दिए अपने लिखित आवेदन में कहा, "सोमवार रात लगभग 11:30 बजे मेरे चालक अनिल यादव तथा मेरे साथ रहने वाले विशाल ने मेरे निजी सहायक को एक बैग लेकर आवास की चहारदीवारी फांदकर भागते हुए देखा। दोनों प्रत्यक्षदर्शी हैं और उनका कहना है कि चोरी की घटना पीए ने ही अंजाम दी है।"

आरोपी की पहचान वैशाली जिले के बिशुनपुर सैद अली-मनियारपुर निवासी मोतीलाल राय के रूप में हुई है। तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी फंड की 20 लाख रुपये नकद राशि के अलावा 23 ग्राम से अधिक वजन की एक सोने की चेन, एक सोने की अंगूठी, चार पेन ड्राइव, दो हार्ड डिस्क, एक आईपैड, एक मैकबुक, एक लैपटॉप तथा चार आईफोन 17 प्रो मैक्स मोबाइल फोन उनके आवास से चोरी कर लिए गए हैं।