बांकीपुर जीतने के बाद प्रशांत किशोर का अगला टारगेट क्या है, बिहार के 242 विधायकों पर भी डालेंगे प्रेशर

बांकीपुर विधानसभा में जीत के बाद प्रशांत किशोर के हौसले बुलंद हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि उनकी कोशिश होगी कि बांकीपुर को आदर्श विधानसभा बनाया जाए ताकि अन्य विधायकों पर भी अपने क्षेत्र में काम करने का प्रेशर बढ़े।

पटना की हॉटसीट बांकीपुर विधानसभा में जीत का परचम लहराने के बाद प्रशांत किशोर और जनसुराज पार्टी के हौसले बुलंद है। इस जीत के बाद अब प्रशांत किशोर का अगला लक्ष्य क्या होगा? इसका खुलासा खुद प्रशांत किशोर ने ही किया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में काम करेंगे ताकि बिहार के अन्य विधायकों पर भी काम करने का प्रेशर बने। जीत के बाद जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि बांकीपुर उपचुनाव बिहार के मुद्दे पर लड़ा गया है। यह सिर्फ विधायक बनाने का चुनाव नहीं था। बांकीपुर की जनता ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को एक संदेश दिया है कि 2025 में बिहार ने बड़ी संख्या में सांसद जिताकर केंद्र में सरकार बनाने का मौका दिया और केंद्रीय नेतृत्व को राज्य के बच्चों की पढ़ाई, रोजगार और उनके पलायन की चिंता करनी होगी।

सोमवार को प्रशांत किशोर ने कहा कि इस चुनाव में भाजपा का 30 सालों का गढ़ 30 दिनों में ढह गया है। यह संदेश है कि बिहारियों को चार-पांच किलो अनाज देकर और जाति के नाम पर मत नहीं लिया जा सकता है। गुजरात से 25 सांसद जीतकर गये हैं, पीएम गुजरात की इतनी चिंता करते हैं। बिहार से भी 30 से ज्यादा सांसद जिताकर लोगों ने भेजा है। इसलिए वे बिहार की भी चिंता करें। बिहार में भी कारखाने लगें, बच्चों को रोजगार मिले। युवाओं को दस-15 हजार की नौकरी के लिए पलायन नहीं करना पड़े, इसको लेकर केंद्र ठोस पहल करे।

बांकीपुर को आदर्श विधानसभा बनाने पर जोर प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की जनता अपने बच्चों और राज्य का विकास चाहती है। बांकीपुर जीतने वाले व्यक्ति को मोदी जी ने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। यह गौरव की बात है। इसके बावजूद बांकीपुर में भाजपा की करारी हार का मतलब बिल्कुल साफ है कि बिहार के नेतृत्व की जिम्मेदारी जिसको दी गई है, वह बिहार के लोगों को स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि कुशवहा समाज से मुख्यमंत्री बनाना है तो उस समाज से ही बनाइए, लेकिन किसी अच्छे व्यक्ति को बनाइए। ताकि, बिहार में रोजगार और पढ़ाई बेहतर हो सके। प्राथमिकता यह है कि अगले तीन महीनों में बांकीपुर में आपको बदलाव दिखेगा। मेरी कोशिश होगी अगले एक-दो वर्षों में बांकीपुर को आदर्श विधानसभा के रूप में रखा जाये। ताकि, बिहार के 242 अन्य विधायक हैं, उनपर लोकतांत्रिक दबाव बने कि चुना हुआ प्रतिनिधि क्या कर सकता है।