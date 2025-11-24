Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsafter Western Disturbance and rain bihar weather will change cold and fog return
Bihar Weather: बिहार में कड़ाके की ठंड का इंतजार, पश्चिमी विक्षोभ या बारिश के बाद बदलेगा मौसम

Bihar Weather: बिहार में कड़ाके की ठंड का इंतजार, पश्चिमी विक्षोभ या बारिश के बाद बदलेगा मौसम

संक्षेप:

Bihar Weather: पश्चिमी विक्षोभ आने या बारिश होने का आकलन करने के बाद ही जानकारी मिलेगी कि बिहार में कब से लोगों को ठंड का एहसास होगा। मौसम विभाग के अनुसार बिहार या यूपी, उत्तराखंड सहित आसपास के इलाकों में भी मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आने या बारिश होने से राज्य के मौसम में बदलाव होने की संभावना है।

Mon, 24 Nov 2025 07:13 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
share Share
Follow Us on

Bihar Weather: बिहार में मजबूत पश्चिमी विक्षोभ या बारिश का प्रभाव होने के बाद ही ठंड में बढ़ोतरी होगी। 26 नवंबर को दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान आने की आशंका है। पूर्वी बांग्लादेश और आसपास के इलाकों में समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर की ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इससे लगातार हवा की दिशा में बदलाव हो रहा है। इससे न्यूनतम तापमान में गिरावट नहीं आ रही है और न ही सुबह में अधिक कोहरा हो रहा है। इससे ठंड में वृद्धि नहीं हो रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मौसम विभाग के अनुसार बिहार में शीत ऋतु का समय दिसंबर से फरवरी के बीच है। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि साइक्लोनिक तूफान आने के बाद, जब उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा, उसके बाद ही एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आने या बारिश होने का आकलन करने के बाद ही जानकारी मिलेगी कि राज्य में कब से लोगों को ठंड का एहसास होगा। मौसम विभाग के अनुसार बिहार या यूपी, उत्तराखंड सहित आसपास के इलाकों में भी मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आने या बारिश होने से राज्य के मौसम में बदलाव होने की संभावना है।

न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री तक आएगी गिरावट

राज्य के ज्यादातर शहरों के न्यूनतम तापमान में सोमवार को भी एक से दो डिग्री के बीच न्यूनतम तापमान में गिरावट आने का पूर्वानुमान है। रविवार को ज्यादातर शहरों के अधिकतम व न्यूनतम तापमान में गिरावट आई। सूबे का अधिकतम तापमान 25.2 से 31.2 डिग्री व न्यूनतम तापमान 12.3 से 19.7 डिग्री के बीच दर्ज किया गया।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

राजधानी में आज मौसम साफ रहने की संभावना

पटना में सोमवार को मौसम साफ रहेगा। हालांकि सुबह के समय हल्के स्तर का कोहरा छाए रहने के आसार हैं। रविवार को पटना के न्यूनतम तापमान में एक डिग्री और अधिकतम तापमान में 0.6 डिग्री की गिरावट आई। राजधानी का अधिकतम तापमान 26.5 और न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।

ये भी पढ़ें:गुड न्यूज! बेतिया में बिहार के सबसे लंबे पुल का रास्ता साफ, यूपी जाना होगा आसान
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Weather Bihar Weather Today Bihar Weather Update अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।