बिहार चुनाव: वोटर अधिकार यात्रा के बाद कांग्रेस ने बनाया रैली का प्लान, राहुल-खरगे ने किया मंथन

बिहार में वोटर अधिकार यात्रा से बने माहौल को अपने पक्ष में करने के लिए जल्द नया कार्यक्रम शुरू करेगी। मंगलवार को नई दिल्ली में प्रदेश के वरीय नेताओं के साथ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की। इसके साथ ही सीट शेयरिंग तथा चुनाव की तैयारियों पर फीडबैक लिया। पार्टी चुनाव के ऐलान से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहती है। पार्टी उम्मीदवारों का भी जल्द ऐलान करेगी, ताकि प्रत्याशियों को प्रचार के लिए वक्त मिल सके। बुधवार को पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की भी बैठक होगी।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में हुई बिहार प्रदेश कांग्रेस नेताओं की बैठक में राज्य की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के बाद बिहार प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने बताया कि अभी जो काम हुआ, उसकी समीक्षा की गई। इसके साथ ही आगामी कार्यक्रमों की रणनीति बनी। प्रमंडल और जिला स्तर पर पार्टी की ओर से रैली की जल्द ही घोषणा की जाएगी। इसमें राहुल, प्रियंका और खरगे भी शामिल हो सकते हैं।

महागठबंधन में नए सहयोगी रालोजपा और झामुमो को शामिल करने के बाद सीट शेयरिंग के अलावा आगामी अभियान और घोषणापत्र पर भी चर्चा हुई। पार्टी महागठबंधन के सहयोगियों के साथ बातचीत कर जल्द नए कार्यक्रमों का ऐलान करेगी। कांग्रेस पिछली बार की तरह ही 70 विधानसभा सीट के आसपास ही लड़ने के मूड में है। कृष्णा अल्लावारू ने कहा कि सीट शेयरिंग पर गठबंधन सहयोगियों के साथ बातचीत सकारात्मक है। अच्छी प्रगति है। हमलोग अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे। वहीं, प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि बैठक में उम्मीदवारों के चयन पर भी चर्चा हुई।

बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन अजय माकन के अलावा अन्य चारों सदस्य, विधायक दल नेता शकील अहमद खान, विधान परिषद में दल नेता मदन मोहन झा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, पार्टी सांसद तारिक अनवर, मनोज कुमार और मो. जावेद के अलावा निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और उनकी पत्नी रंजीत रंजन और कन्हैया कुमार भी मौजूद रहे।