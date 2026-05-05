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स्पेन और पाया टूटा; विक्रमशिला सेतु के बाद एक और पुल के बिखरने का खतरा, जान जोखिम में डाल सफर जारी

May 05, 2026 11:56 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, संवाद सूत्र, सिंहवाड़ा, दरभंगा
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इस पुल से मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड एवं प्रसिद्ध चामुंडा स्थान तक जाने वाली व्यस्त सड़क चालू हो गई। सड़क चालू होने के अगले वर्ष ही पुल क्षतिग्रस्त होने लगा। पुल का ऊपरी भाग कई जगहों से टूटकर गिर गया।

स्पेन और पाया टूटा; विक्रमशिला सेतु के बाद एक और पुल के बिखरने का खतरा, जान जोखिम में डाल सफर जारी

बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला पुल के टूटने के बाद अब राज्य के एक और पुल पर बिखरने का खतरा मंडराने लगा है। दरभंगा जिले में सिंहवाड़ा प्रखंड के जर्जर पुल की भी चर्चा तेज हो गयी है। अधवारा समूह की बूढ़नद नदी पर कटासा में बना आरसीसी पुल किसी समय धराशाई हो सकता है। पुल का स्पेन एवं पाया वर्षों से क्षतिग्रस्त है, फिर भी इस पुल से होकर भारी वाहनों का आना-जाना लगातार जारी है। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व से बने लकड़ी के पुल टूटने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री मो. अली अशरफ फातमी के समय यहां आरसीसी पुल का निर्माण कराया गया। निर्माण के कुछ दिनों बाद ही पुल क्षतिग्रस्त होने लगा।

27 जुलाई 2022 को जांच में पहुंचे तत्कालीन सीओ बसंत कुमार ने पुल के क्षतिग्रस्त होने से संबंधित प्रतिवेदन दिया था। जान जोखिम में डालकर ग्रामीण अब तक पुल से होकर यात्रा करने को विवश हैं। बूढ़नद नदी पर पिपरा में चार करोड़ 29 लाख से आरडब्लूडी ने 2018 में पुल का निर्माण कराया। संपर्क पथ की मांग के लिए जब ग्रामीणों का आंदोलन जोड़ पकड़ा तो 2019 में संपर्क पथ बनाकर पुल को चालू कर दिया गया।

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इस पुल से मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड एवं प्रसिद्ध चामुंडा स्थान तक जाने वाली व्यस्त सड़क चालू हो गई। सड़क चालू होने के अगले वर्ष ही पुल क्षतिग्रस्त होने लगा। पुल का ऊपरी भाग कई जगहों से टूटकर गिर गया। इस कारण गाड़ियों का आना-जाना बंद हो गया। ग्रामीणों के आंदोलन के बाद विभाग की नींद खुली और इसे जैसे-तैसे मरमत कर इसे चालू किया गया। ग्रामीणों की मानें तो अभी भी पुल पर चलना खतरे से खाली नहीं है।

भरवाड़ा, कलिगांव, बरिऔल-मब्बी पथ पर कलिगांव में नदी पर बना पुल वर्षों तक संपर्क पथ के अभाव में यूं ही खड़ा रहा। 10 वर्षों की राह देखने के बाद जब ग्रामीणों ने आंदोलन शुरू किया तो जैसे-तैसे संपर्क पत्र का निर्माण पूरा कर दिया गया। ग्रामीण बताते हैं कि संपर्क पथ चालू होते ही पुल जर्जर होना शुरू हो गया। अब भी इस पुल से आना-जाना बहुत कम हो रहा है। बूढ़नद नदी पर बना पुल धराशाई होने के बाद कई वर्षों तक अतरबेल-जाले एसएच पर यातायात बाधित रहा। ग्रामीणों के बार-बार आंदोलन करने के बाद जैसे-तैसे पुल निर्माण का कार्य पूरा कर आवागमन बहाल किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि निर्माण के बाद ही करोड़ों रुपए के पुल क्षतिग्रस्त होने की लगातार हो रही घटना में अब तक किसी इंजीनियर, अधिकारी या निर्माण एजेंसी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई यह पता नहीं चल पाता है।

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बता दें कि प्रदेश में जगह-जगह पुल के धराशाई होने की घटना के दौर में दरभंगा भी पीछे नहीं है। 16 वर्षों के प्रयास के बाद निर्मित सिंहवाड़ा स्थित अरई पुल उद्घाटन के अगले वर्ष ही धराशाई हो गया था। पुल के चार स्पेन नदी की तेज धार में बह गये थे। पुल के ध्वस्त होते ही वहां नाव पलटने की घटना में तेजी आ गई थी। पुल टूटने के बाद वर्ष 2008 में सढ़वाड़ा निवासी मुन्ना साह, गजेंद्र चौधरी, उमेश कुमार आदि की मौत नाव पलटने से नदी में डूबने के कारण हो गई थी। वहीं, नाव पलटने के बाद नदी में डूब चुके राजेश चौधरी, मीणा देवी एवं चार वर्षीय बच्चे को वहां के नाविकों ने जैसे-तैसे बचा लिया था।

बताया गया है कि 1991 में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद एवं स्थानीय विधायक गुलाम सरवर ने पुल का निर्माण शुरू कराया था। निर्माण कार्य वर्ष 2007 में पूरा होते ही तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने पुल का धूमधाम से उद्घाटन किया था। उद्घाटन के समय लोगों को नहीं मालूम था कि पुल एक वर्ष भी नहीं चल पाएगा। टूटे पुल से एक हजार फीट पश्चिम में फिर पुल का निर्माण कराया गया। इस पुल के निर्माण के बाद पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टूटे हुए अरई पुल को भी मरम्मत कर इसे चालू करने का भरोसा ग्रामीणों को दिया था।

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Nishant Nandan

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एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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