'टाइगर जिंदा' के बाद 'अलविदा चाचा', काउंटिंग से पहले बिहार में पोस्टर वॉर; तेजस्वी संग अखिलेश की फोटो

संक्षेप: जदयू ने नीतीश कुमार के पक्ष में टाइगर अभी जिंदा है का पोस्टर लगाया है तो आरजेडी ने तेजस्वी सरकार का दावा करते हुए अलविदा चाचा का। इस बीच बीजेपी की ऑफिस पर नरेंद्र, नीतीश भाई भाई के पोस्टर लगे हैं।

Bihar Elections: बिहार चुनाव की काउंटिंग 14 नवम्बर(शुक्रवार) को होने वाली है। कई एग्जिट पोल में में नीतीश कुमार की सरकार की वापसी दिखाई गई है तो एक पोल में तेजस्वी की नेतृत्व वाली महागठबंधन को आगे दिखाया गया है। काउंटिंग के नतीजों से पहले पटना में पोस्टर वॉर छिड़ गया है। जदयू ने नीतीश कुमार के पक्ष में टाइगर अभी जिंदा है का पोस्टर लगाया है तो आरजेडी ने तेजस्वी सरकार का दावा करते हुए अलविदा चाचा का। इस बीच बीजेपी की ऑफिस पर नरेंद्र, नीतीश भाई भाई के पोस्टर लगे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आरजेडी के कार्यालय के बाहर लगे पोस्टरों में नीतीश कुमार के साथ साथ अमित शाह को भी टारगेट किया गया है। तेजस्वी यादव के साथ यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी खड़े दिख रहे हैं। ऊपर लालू यादव के साथ मुलायम सिंह यादव की तस्वीर है। पोस्टर समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश युवा सपा अध्यक्ष धर्मवीर यादव ने लगवाया है। इसमें एसआईआर का भी जिक्र किया गया है।

पोस्टर में लिखा गया है कि जनता हुंकार भरती है तो महलों की नींव उखड़ती है।सांसों के बल ताज हवा में उड़ती है, सिंहासन खाली करो कि तजस्वी सरकार आती है। नीतीश कुमार और अमिति शाह के कार्टून चित्र भी बनाए गए हैं।

इसके पहले एग्जिट पोल के आंकड़ों से उत्साहित जदयू ने नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया है। पोस्टर में लिखा है- टाइगर अभी जिंदा है। उसमें नीतीश कुमार की आत्मविश्वास से भरी तस्वीर लगाई गई है। बताया गया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनने वाली है।

उधर बीजेपी कार्यालय पर भी पोस्टर लगे हैं जिनमें नरेंद्र, नीतीश भाई भाई दर्शाया गया है। दिखाया गया है कि एडीए में सभी दलों के बीच मजबूती से एकजुटता कायम है। पोस्टरों में लालू यादव के जंगलराज का भी जिक्र है। पिछले दिनों पीएम मोदी ने महिलाओं से कहा था कि नरेंद्र और नीतीश कुमार आपके दो भाई हैं।