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तेज प्रताप की गिरफ्तारी पर तेजस्वी के बाद रोहिणी भड़कीं, सीएम सम्राट चौधरी पर निशाना साधा

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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रोहिणी आचार्य ने भाई तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी को लेकर सीएम सम्राट चौधरी पर निशाना साधा है।

तेज प्रताप की गिरफ्तारी पर रोहिणी आचार्या भड़कीं
तेज प्रताप की गिरफ्तारी पर रोहिणी आचार्या भड़कीं

Rohini on Tej Pratap Arresting: लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के सुप्रीमो तेज प्रताप यादव को हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार कर बेऊर जेल भेज दिया गया। शनिवार को वे आइसा के बिहार बंद के समर्थन में सड़कों पर उतरे थे। उनकी गिरफ्तारी पर सियासत गर्म हो गई है। बहन रोहिणी आचार्य ने भाई की गिरफ्तारी पर सीएम सम्राट चौधरी पर निशाना साधा है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस गिरफ्तारी के खिलाफ सरकार को चेतावनी दी।

बिहार बंद के दौरान पटना में पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव को गिरफ्तार किया गया। हजारों किलोमीटर दूर सिंगापुर में बहन रोहिणी आचार्य पुलिस की इस कार्रवाई से दुखी हो गईं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भाई के लिए बहन का दर्द छलक गया। निशाने पर आ गए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। अपने पोस्ट में रोहिणी आचार्या ने लिखा- "तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी सम्राट सरकार की तानाशाही है। मुख्यमंत्री से पूछता है बिहार.. क्या शिक्षा - व्यवस्था को सुधारने की मांग के साथ जारी छात्रों -युवाओं के आंदोलन , प्रदर्शन को समर्थन देना अपराध है?"

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उन्होंने कहा कि सम्राट सरकार की पुलिस के द्वारा तथ्यहीन और झूठे आरोपों में तेज प्रताप यादव को गिरफ्तार किया जाना साफ तौर पर लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। छात्रों, युवाओं और जनता की समस्याओं के लिए आवाज उठाना हर भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार एवं दायित्व है। अपने इस अधिकार एवं दायित्व का निर्वहन करने के ऐवज में बदले की भावना से तेज प्रताप यादव की गिरफ़्तारी की गयी है। विरोध प्रदर्शन के लिए गिरफ्तार किया जाना स्पष्ट तौर पर सरकार के खिलाफ उभरे असंतोष को दबाने की दमनात्मक तानाशाही कार्रवाई का हिस्सा है और सम्राट सरकार प्रशासन एवं पुलिस बल का दुरूपयोग कर राजनीतिक विरोधियों को डराने और जन आंदोलनों के प्रभाव को कमजोर करने की कोशिश कर रही है।

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रोहिणी आचार्या ने अपने पोस्ट में लिखा है- "ये कैसा न्याय है ... ये कैसा चलन है ... ये कैसी रीत है ... सात खून का आरोपी मुख्यमंत्री बन जाता है और युवा भविष्य के लिए आवाज उठानेवाले, संघर्ष करने वाले बेगुनाह को झूठे आरोपों में फंसा कर जेल भेज दिया जाता है?"

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इससे पहले विदेश यात्रा से लौटे तेजस्वी यादव अपने भाई तेज प्रताप की गिरफ्तारी पर गर्म हो गए। कहा कि आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए सभी प्रदर्शनकारियों को सरकार जल्द मुक्त करे। ऐसा नहीं हुआ तो राजद एक नया आंदोलन खड़ा करेगा। उन्होंने मांग की है कि आंदोलन के दौरान छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं।। रविवार को घायल छात्रों से मुलाकात के बाद तेजस्वी ने ये बातें कही।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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