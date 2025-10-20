मोकामा में जहां तेजस्वी ने बांटे पेन वहां अब अनंत सिंह के नाम पर कलम, क्या बोले छोटे सरकार
बिहार चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों के नेता सक्रिय हैं। पिछले महीने बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मोकामा में लोगों के बीच कलम बांटा था। अब इसके बाद मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह के समर्थक यहां सक्रिय नजर आ रहे हैं। यहां अनंत सिंह के समर्थक लोगों के बीच कलम बांट रहे हैं। इस कलम पर 'अनंत कुमार सिंह'लिखा हुआ है।
बता दें कि अनंत सिंह मोकामा में जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। अपना नाम लिखा हुआ कलम बांटे जाने पर अनंत सिंह ने कहा कि वो चाहते हैं कि सभी बच्चे पढ़े-लिखें। जब पत्रकार ने अनंत सिंह से पूछा कि आपके नाम पर यहां कलम बांटे जा रहे हैं तो इसपर अनंत सिंह ने कहा कि अब बाल-बच्चों को कह दिया जाए कि सब पढ़ो। अनंत सिंह ने कहा कि जीतने के यहां नल-जल का काम हो जाएगा।
मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह यहां 'छोटे सरकार' के नाम से भी मशहूर हैं। अनंत सिंह की गिनती बाहुबली नेताओं के तौर पर होती है। तेजस्वी यादव ने जब मोकामा में पेन बांटे थे तब उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा था कि यहां लोग बंदूक बांट रहे हैं, हम कलम बांट रहे हैं। कलम की ताकत को समझिए। मोकामा में तेजस्वी यादव ने घोड़े पर सवार होकर रोड शो भी किया था।
बता दें कि इस बार मोकामा सीट पर चुनावी दंगल काफी दिलचस्प होगा। इस सीट पर सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी अनंत सिंह को कड़ी टक्कर दे सकती हैं। हालांकि, अनंत सिंह पहले से ही चुनाव में अपनी जीत का दंभ भरते आए हैं।