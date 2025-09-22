तेज प्रताप के बाद रोहिणी नाराज, तेजस्वी की सभा में मोदी की मां के अपमान को लालू की बेटी ने गलत बताया

रोहिणी आचार्या ने कहा है कि किसी की मां का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। कहा कि हरेक मां-बहन-बेटी के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए अमर्यादित, अभद्र व अश्लील शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

वैशाली में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहे जाने का वीडियो वायरल होने पर रोहिणी आचार्या ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि किसी की मां का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। रविवार को एक्स पर ट्वीट कर रोहिणी ने कहा कि हरेक मां-बहन-बेटी के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए अमर्यादित, अभद्र व अश्लील शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इससे पहले तेज प्रताप यादव ने आरोपियों को जेल भेजने की मांग करते हुए आन्दोलन की चेतावनी दी थी। उन्होंने महुआ के राजद विधायक मुकेश रौशन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया।

रोहिणी ने पार्टी और परिवार से नाराजगी पर भी सफाई दी है। उसने कहा कि मेरे संदर्भ में ट्रोलर्स, उद्दंडों, पेड-मीडिया और पार्टी हड़पने की कुत्सित मंशा रखने वालों के द्वारा फैलाये जा रहे तमाम अफवाह निराधार और मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने के मकसद से किए जा रहे दुष्प्रचार का हिस्सा है। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही रोहिणी ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट से 58 करीबियों को अनफॉलो कर दिया था।

पहले वे 61 लोगों को फॉलो कर रही थीं। अब तीन को फॉलो कर रही हैं। हालांकि एकाउंट प्राइवेट होने के कारण यह भी पता नहीं चल पा रहा है कि वे तीन लोग कौन हैं जिन्हें रोहिणी फॉलो कर रही हैं। पिछले दिनों रोहिणी आचार्या ने कई भावुक पोस्ट किया जिन पर जमकर बहस हुई। उसके बाद उन्होंने अपने अकाउंट की सेटिंग बदल दिया।