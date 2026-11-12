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बिहार में फिर पुलिस ने तानी AK-47, बच्चे की मौत से नाराज भीड़ ने दौड़ा-दौड़ा कर पीटा; खूब बवाल

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान
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समस्तीपुर में भीड़ ने पुलिसवालों पर हमला बोल दिया। पुलिसकर्मियों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा गया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी ने भीड़ पर एके-47 तान दिया। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है।

samastipur police pointed ak 47
समस्तीपुर में पुलिसवाले ने भीड़ पर ताना AK 47 (वीडियो स्क्रीनशॉट)

बिहार में इसी साल छात्र आंदोलन के दौरान सीवान जिले में एक पुलिसकर्मी ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर एके-47 तान दिया था। उस वक्त इस घटना की काफी चर्चा हुई थी और पुलिसकर्मी पर बाद में ऐक्शन भी हुआ था। अब एक बार फिर एक और पुलिसकर्मी ने ठीक उसी अंदाज में भीड़ पर एके-47 तान दी है। मामला समस्तीपुर का है। बताया जा रहा है कि यहां 4 साल के एक बच्चे की मौत के बाद खूब बवाल हो गया।

लोग यहां प्रदर्शन कर रहे थे और जब पुलिस उन्हें समझाने पहुंची तो भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया। भीड़ पुलिसकर्मियों की गाड़ी पर चढ़ गई और तोड़फोड़ मचाने पर उतारू हो गई। इतना ही नहीं पुलिसवालों को दौड़ा-दौड़ा कर भीड़ ने खूब पीटा भी। सड़क पर काफी देर तक बवाल होता रहा। एक तस्वीर यह भी सामने आई कि एक पुलिसकर्मी हाथ में एके-47 तानकर भीड़ की तरफ बढ़ा। हालांकि, उस वक्त दूसरे पुलिसकर्मी ने उसे रोका था। इस पूरे बवाल का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में नजर आ रहा है कि भीड़ पुलिसवालों पर टूट पड़ी है और उनको पीटा जा रहा है। उस वक्त सड़क पर संग्राम जैसी स्थिति बनी हुई थी।

मृतक बच्चे का नाम अंशु कुमार बताया जा रहा है। अंशु के चाचा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मोटरसाइकिल सवार ने उनके भतीजे को ठोकर मार दी है। मृतक के पिता ने कहा कि उनके बेटे की उम्र चार साल है और उनका बेटा सड़क के किनारे जा रहा था लेकिन जानबूझ कर उसे मोटरसाइकिल सवार ने धक्का मार दिया है। उनका आरोप है कि जिस शख्स ने उनके बेटे को मोटरसाइकिल से कुचला वो मुखिया का बेटा है। मृतक लड़के के पिता ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस को घटना की सूचना देने के बाद भी वो काफी देर से पहुंची।

नाराज पिता ने कहा कि मोटरसाइकिल सवार उनके बेटे को धक्का मारकर आराम से भाग गया लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो आरोपी के घर जाकर आग लगा देंगे। पिता ने कहा कि उनका एक ही बेटा था और जानबूझ कर मोटरसाइकिल सवार ने उन्हे धक्का मार दिया। नाराज भीड़ ने कहा कि थाना-पुलिस सब मुखिया के इशारे पर चलती है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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