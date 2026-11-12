बिहार में फिर पुलिस ने तानी AK-47, बच्चे की मौत से नाराज भीड़ ने दौड़ा-दौड़ा कर पीटा; खूब बवाल

समस्तीपुर में भीड़ ने पुलिसवालों पर हमला बोल दिया। पुलिसकर्मियों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा गया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी ने भीड़ पर एके-47 तान दिया। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है।

बिहार में इसी साल छात्र आंदोलन के दौरान सीवान जिले में एक पुलिसकर्मी ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर एके-47 तान दिया था। उस वक्त इस घटना की काफी चर्चा हुई थी और पुलिसकर्मी पर बाद में ऐक्शन भी हुआ था। अब एक बार फिर एक और पुलिसकर्मी ने ठीक उसी अंदाज में भीड़ पर एके-47 तान दी है। मामला समस्तीपुर का है। बताया जा रहा है कि यहां 4 साल के एक बच्चे की मौत के बाद खूब बवाल हो गया।

लोग यहां प्रदर्शन कर रहे थे और जब पुलिस उन्हें समझाने पहुंची तो भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया। भीड़ पुलिसकर्मियों की गाड़ी पर चढ़ गई और तोड़फोड़ मचाने पर उतारू हो गई। इतना ही नहीं पुलिसवालों को दौड़ा-दौड़ा कर भीड़ ने खूब पीटा भी। सड़क पर काफी देर तक बवाल होता रहा। एक तस्वीर यह भी सामने आई कि एक पुलिसकर्मी हाथ में एके-47 तानकर भीड़ की तरफ बढ़ा। हालांकि, उस वक्त दूसरे पुलिसकर्मी ने उसे रोका था। इस पूरे बवाल का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में नजर आ रहा है कि भीड़ पुलिसवालों पर टूट पड़ी है और उनको पीटा जा रहा है। उस वक्त सड़क पर संग्राम जैसी स्थिति बनी हुई थी।

मृतक बच्चे का नाम अंशु कुमार बताया जा रहा है। अंशु के चाचा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मोटरसाइकिल सवार ने उनके भतीजे को ठोकर मार दी है। मृतक के पिता ने कहा कि उनके बेटे की उम्र चार साल है और उनका बेटा सड़क के किनारे जा रहा था लेकिन जानबूझ कर उसे मोटरसाइकिल सवार ने धक्का मार दिया है। उनका आरोप है कि जिस शख्स ने उनके बेटे को मोटरसाइकिल से कुचला वो मुखिया का बेटा है। मृतक लड़के के पिता ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस को घटना की सूचना देने के बाद भी वो काफी देर से पहुंची।