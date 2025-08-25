Hindi NewsBihar NewsAfter shooting girlfriend boyfriend shot himself bloody incident in love affair in Sasaram
प्रेमिका को गोली मार प्रेमी ने खुद को भी शूट किया, सासाराम में लव अफेयर में खूनी कांड
प्रेमी की मौत हो गई तो घायल प्रेमिका को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लड़की सासाराम के दलेलगंज मोहल्ला की बताई जा रही है। वहीं लड़का गोला रोड का था।
Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 04:12 PM
बड़ी खबर बिहार के सासाराम से है जहां लव अफेयर में खूनी कांड हो गया। एक युवक ने पहले अपनी प्रेमिका को गोली मारी फिर खुद को भी शूट कर लिया। प्रेमी की मौत हो गई तो घायल प्रेमिका को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लड़की सासाराम के दलेलगंज मोहल्ला की बताई जा रही है। वहीं लड़का गोला रोड का था। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। दोनों के परिवारों में कोहराम मच गया है।
