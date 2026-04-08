शराबबंदी के बाद अब हेल्थ सिस्टम पर तेजस्वी यादव ने NDA को घेरा, वीडियो शेयर कर बोले- गरीबों का दर्द नहीं दिखता

तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा, ‘अमंगल दोष’ से ग्रसित बिहार का स्वास्थ्य विभाग बना नरक! बिहार के अस्पतालों में कहीं डॉक्टर नहीं, कहीं रूई नहीं-रूई है तो सुई नहीं, कहीं दवा नहीं, कहीं बेड नहीं… और अब हालत यह है कि अस्पताल में मरीज के लिए व्हील चेयर तक उपलब्ध नहीं है।'

बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हाल ही में राज्य में शराबबंदी को लेकर कई सवाल उठाए थे और एनडीए सरकार को घेरा था। अब एक तेजस्वी यादव ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है और दावा किया है कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में ना तो डॉक्टर मिलते हैं और ना ही मरीजों को रूई, सूई और दवा से लेकर व्हील चेयर तक मिल पाते हैं।

तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा, ‘अमंगल दोष’ से ग्रसित बिहार का स्वास्थ्य विभाग बना नरक! बिहार के अस्पतालों में कहीं डॉक्टर नहीं, कहीं रूई नहीं-रूई है तो सुई नहीं, कहीं दवा नहीं, कहीं बेड नहीं… और अब हालत यह है कि अस्पताल में मरीज के लिए व्हील चेयर तक उपलब्ध नहीं है। मजबूरी में मरीज को कभी साईकिल, कभी चारपाई, कभी स्कूटर पर बैठाकर ले जाना पड़ रहा है।

अमंगल सरकार में समूचे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो चुकी है। भाजपा-जदयू की सरकार बताए, जब अस्पताल में डॉक्टर नहीं, व्हील चेयर नहीं, दवा नहीं, इलाज की व्यवस्था नहीं, स्वास्थ्य कर्मी नहीं तो इसे अस्पताल कहा ही क्यों जाए?

ईंट-गारे का ढांचा खड़ा कर फिर उसे मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल कह देने से स्वास्थ्य सेवा, सुविधा और व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होती है? ये बिल्डिंग इसलिए बनाते और बनवाये हैं कि इसमें मोटा कमीशन खा सके अन्यथा बिना चिकित्सकों, नर्सों, ड्रेसर, लैब टेक्निशियन इत्यादि की भर्ती के बिना अस्पतालों के इन भवनों में कबूतर ही रहेंगे।