सम्राट चौधरी, संजय झा,नितिन नवीन के बाद नीतीश कुमार से मिलीं अक्षरा सिंह; वजह भी बताई
अक्षरा सिंह ने छठ महापर्व में शामिल होने का न्योता पूर्व सीएम नीतीश कुमार को दिया। इससे पहले उन्होंने सीएम सम्राट चौधरी, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, निशांत कुमार से भी मुलाकात की।
भोजपुरी एक्ट्रेस सह सिंगर अक्षरा सिंह इन दिनों एक के बाद एक बड़े नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। उनकी ताजा मुलाकात बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार के साथ हुई। इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ मुलाकात की और फोटो भी शेयर किया। हर मुलाकात में अक्षरा सिंह के पिता साथ देखे गए।
नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद अक्षरा सिंह ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर किया। अपने पोस्ट में भोजपुरी कलाकार ने बताया कि छठ महापर्व के अवसर पर आयोजित समारोह में शामिल होने का न्योता पूर्व सीएम को दिया है। इस मुलाकात के बाद काफी खुश दिखीं। नीतीश कुमार ने अक्षरा सिंह का हाथ जोड़कर अभिवादन और स्वागत किया।
इससे पहले बुधवार को अक्षरा सिंह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ मुलाकात की। नितिन नवीन इन दिनों बिहार दौरे पर हैं और पटना में उनकी पत्नी दीपमाला श्रीवास्तव छठ करती हैं। त्योहार को लेकर उनके पटना में रहने की उम्मीद जताई जा रही है। अक्षरा सिंह के पिता विपिन सिंह भी इस मुलाकात में शामिल थे। उस समय सीएम सम्राट चौधरी और बीजेपी के बिहार प्रभारी हरीश द्विवेदी भी मौजूद थे जब अक्षरा सिंह नितिन नवीन से मिलने पहुंचीं।
अक्षरा सिंह मोकामा विधायक अनंत सिंह से मिलीं। उस मुलाकात को आत्मीय भेंट बताया। उसके बाद वे सीएम सम्राट चौधरी से मिलने लोकसेवक आवास पहुंचीं। अगले दिन उनकी मुलाकात जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा के साथ हुई। उन्होंने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार से भी भेंट की। बुधवार को उनकी मुलाकात लोजपा आर की सांसद शांभवी चौधरी के साथ भी हुई। हर मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जारी किए गए। एक के बाद एक लगातार एनडीए के नेताओं से मिलने और तस्वीर शेयर होने पर राजनीतिक गलियारे में चर्चा होने लगी कि अक्षरा सिंह कहीं नई पारी तो शुरू करना चाहती हैं।
अक्षरा सिंह का परिवार पटना के कंरबाग में रहता है। वहीं स्थानीय रेनबो मैदान में रविवार 15 नवम्बर को छठ समारोह मनाया जा रहा है। इस अवसर पर रविवार की शाम को भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। इसमें कई कलाकार अपनी प्रस्तूति देंगे। इस कार्यक्रम में वे राजनीति के दिग्गजों को जुटाना चाहती हैं।
अक्षरा सिंह मूल रूप से बिहार की ही रहने वाली हैं लेकिन, काम के सिलसिले में मुंबई में रहती हैं। छठ महापर्व में उनकी भारी आस्था है। लोक आस्था से जुड़ीं अक्षरा छठ मनाने के लिए बिहार आती रहती हैं।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें