सम्राट चौधरी, संजय झा,नितिन नवीन के बाद नीतीश कुमार से मिलीं अक्षरा सिंह; वजह भी बताई

अक्षरा सिंह ने छठ महापर्व में शामिल होने का न्योता पूर्व सीएम नीतीश कुमार को दिया। इससे पहले उन्होंने सीएम सम्राट चौधरी, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, निशांत कुमार से भी मुलाकात की।

भोजपुरी एक्ट्रेस सह सिंगर अक्षरा सिंह इन दिनों एक के बाद एक बड़े नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। उनकी ताजा मुलाकात बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार के साथ हुई। इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ मुलाकात की और फोटो भी शेयर किया। हर मुलाकात में अक्षरा सिंह के पिता साथ देखे गए।

नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद अक्षरा सिंह ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर किया। अपने पोस्ट में भोजपुरी कलाकार ने बताया कि छठ महापर्व के अवसर पर आयोजित समारोह में शामिल होने का न्योता पूर्व सीएम को दिया है। इस मुलाकात के बाद काफी खुश दिखीं। नीतीश कुमार ने अक्षरा सिंह का हाथ जोड़कर अभिवादन और स्वागत किया।

इससे पहले बुधवार को अक्षरा सिंह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ मुलाकात की। नितिन नवीन इन दिनों बिहार दौरे पर हैं और पटना में उनकी पत्नी दीपमाला श्रीवास्तव छठ करती हैं। त्योहार को लेकर उनके पटना में रहने की उम्मीद जताई जा रही है। अक्षरा सिंह के पिता विपिन सिंह भी इस मुलाकात में शामिल थे। उस समय सीएम सम्राट चौधरी और बीजेपी के बिहार प्रभारी हरीश द्विवेदी भी मौजूद थे जब अक्षरा सिंह नितिन नवीन से मिलने पहुंचीं।

अक्षरा सिंह मोकामा विधायक अनंत सिंह से मिलीं। उस मुलाकात को आत्मीय भेंट बताया। उसके बाद वे सीएम सम्राट चौधरी से मिलने लोकसेवक आवास पहुंचीं। अगले दिन उनकी मुलाकात जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा के साथ हुई। उन्होंने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार से भी भेंट की। बुधवार को उनकी मुलाकात लोजपा आर की सांसद शांभवी चौधरी के साथ भी हुई। हर मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जारी किए गए। एक के बाद एक लगातार एनडीए के नेताओं से मिलने और तस्वीर शेयर होने पर राजनीतिक गलियारे में चर्चा होने लगी कि अक्षरा सिंह कहीं नई पारी तो शुरू करना चाहती हैं।

अक्षरा सिंह का परिवार पटना के कंरबाग में रहता है। वहीं स्थानीय रेनबो मैदान में रविवार 15 नवम्बर को छठ समारोह मनाया जा रहा है। इस अवसर पर रविवार की शाम को भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। इसमें कई कलाकार अपनी प्रस्तूति देंगे। इस कार्यक्रम में वे राजनीति के दिग्गजों को जुटाना चाहती हैं।