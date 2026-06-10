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सहरसा के बाद दरभंगा में कोसी नदी में पलटी नाव, 4 लोग डूबे; ज्यादातर महिलाएं एवं बच्चे

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, दरभंगा
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दरभंगा जिले में कोसी नदी में नाव पलट गई है। नाव पलटने से मूंग चुनने जा रहे करीब 9 लोग नदी में गिर पड़े। 5 लोगों स्थानीय लोगों ने बचा लिया है। इस हादसे में 4 लोगों के डूबने की सूचना मिल रही है। 

सहरसा के बाद दरभंगा में कोसी नदी में पलटी नाव, 4 लोग डूबे; ज्यादातर महिलाएं एवं बच्चे

बिहार के कोसी नदी में नाव पलटने का सिलसिला नहीं थम रहा है। अब दरभंगा जिले में नाव पलटी है। यहां किरतपुर अंचल स्थित कोसी नदी में बुधवार की अहलेसुबह छोटी नाव पलटने से चार लोग डूब गए। डूबने वालों में अधिकतर महिलाएं व बच्चे हैं। नाव में कुल नौ लोग सवार थे। वे नाव पर सवार होकर खेत से मूंग तोड़ने जा रहे थे। इसी दौरान तरबारा स्पर के पास कोसी नदी में नाव पलट गई। प्रत्यक्षदर्शी तरबारा गांव निवासी रामनारायण यादव ने बताया कि कुबौल व तरबारा गांव के लोग एक छोटी नाव पर सवार होकर मूंग तोड़ने के लिए कोसी नदी को पार कर रहे थे कि तरबारा स्पर के पास नदी की तेज धारा में संतुलन बिगड़ने से यात्रियों से लदी नाव पलट गई।

इसमें चार लोगों के डूबने की आशंका है। नाव पर सवार पांच लोगों को स्थानीय लोगों ने तैरकर बचा लिया। उन्हें उपचार के लिए किरतपुर स्थित सरकारी अस्पताल भेजा गया है। बिरौल एसडीपीओ प्रभाकर तिवारी घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव व राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। एनडीआरएफ व क्विक रिस्पॉन्स टीम को मौके पर बुलाया गया है। नदी में डूबे लोगों की तालाश की जा रही है। चारों तरफ अफरातफरी मची हुई है।

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आपको बता दें कि इससे पहले सहरसा जिले में मंगलवार को एक नाव कोसी नदी की उपधारा में पलट गई थी। यहां सरायगढ़ पंचायत के चिकनी गांव वार्ड-8 के पास पूर्वी सुरक्षा गाइड बांध के निकट कोसी नदी की उपधारा में सुबह करीब पौने नौ बजे नाव पलटने से उसपर सवार सभी लोग डूबने लगे थे। नाव पर करीब 20 लोग सवार थे। कुछ लोग खुद तैर कर बाहर आए तो कुछ को गोताखोरों व एनडीआरएफ की टीम ने सकुशल निकाला था। फिलहाल सभी सुरक्षित हैं। ग्रामीणों ने बताया था कि एक छोटी नाव पर सवार होकर 20 महिलाएं और बच्चे मूंग तोड़ने व घास काटने तटबंध के भीतर जा रहे थे। किनारे पर नाव से उतरने के क्रम में नाव अनियंत्रित होकर पलट गई।

सभी नाव सवार इसके बाद डूबने लगे। उसमें से पांच लोग नदी की गहराई में चले गए। जब उन्हें निकाला गया तो उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने उन्हें सीएचसी भपटियाही में भर्ती कराया था। इनमें सरायगढ़ पंचायत की अमेरिका देवी (45 वर्ष), सविता देवी (50 साल), बनैनिया पंचायत की जूही परवीन (10 वर्ष), बीबी सकीना (35 साल), बीवी नूरजहां (45 साल) शामिल हैं। सीएचसी भपटियाही में डॉक्टर शहनवाज आलम ने पांचों का इलाज किया। यहां से उन्हें सदर अस्पताल सुपौल रेफर कर दिया गया था। सूचना पर डीएम सावन कुमार और एसपी शरथ आरएस ने भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया था। सीओ धीरज कुमार ने बताया कि नाव पर करीब 20 लोग सवार थे। नाव पर सवार सभी लोग सुरक्षित हैं।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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