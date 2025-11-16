लालू के परिवार में हाहाकार, रोहिणी आचार्या के बाद तीन और बेटियां भी पटना से दिल्ली लौटीं
संक्षेप: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के परिवार में रार थमने का नाम नहीं ले रही है। बताया जाता है कि रोहिणी आचार्या के बाद अब लालू की तीन अन्य बेटियां भी पटना का घर छोड़ चुकी हैं। वहीं, रोहिणी आचार्या लगातार तेजस्वी यादव को लेकर हमलावर हैं।
वहीं, देर शाम रोहिणी का एक अन्य वीडियो सामने आया है, जिसमें वह रोती हुई नजर आ रही हैं।
रोहिणी यादव के बाद लालू यादव की तीन अन्य बेटियां, रागिनी, चंदा और राजलक्ष्मी पटना स्थित घर छोड़कर बच्चों के साथ दिल्ली चली गई हैं। इन तीनों ने यह कदम ऐसे वक्त उठाया है, जब रोहिणी राजनीति और परिवार छोड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। उन्होंने संजय यादव और रमीज का नाम लेकर उनके ऊपर भी आरोप लगाए हैं। रोहिणी ने आरोप लगाया कि परिवार में उनका अपमान किया गया, उनके साथ गाली-गलौज की गई और उन्हें धमकाया गया।
अपनी किडनी दे कर अपने पिता की जान बचाने वाली रोहिणी ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट में लिखा कि एक बेटी, बहन, विवाहित महिला और मां होने के नाते, उन्हें अभद्र भाषा से अपमानित किया गया और किसी ने उन्हें चप्पल से मारने की भी कोशिश की। भावनात्मक रूप से टूट चुकी रोहिणी ने आगे लिखा कि उन्हें यह अपमान इसलिए सहना पड़ा क्योंकि उन्होंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया और जिसे उन्होंने झूठ बताया, उसके आगे झुकने को तैयार नहीं हुईं।
रोहिणी आचार्य ने कहा कि उनके माता-पिता और बहनें उनके अपमान के कारण रो रहे थे, इसके बावजूद उन्हें अपने पैतृक घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने मायके से सारे रिश्ते तोड़ने पर मजबूर किया गया और अनाथ की तरह परिवार और घर छोड़ना पड़ा। उन्होने एक भावुक अपील में लिखा कि किसी भी बेटी को वह सब कुछ नहीं सहना पड़े जो उन्होंने सहा और उम्मीद करती हैं कि कोई भी घर अपनी बेटी या बहन को उस तरह से कष्ट न सहते देखे।