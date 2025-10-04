राजद MLA के बाद जेडीयू विधायक का विरोध; अशोक चौधरी 'लापता' के लगे पोस्टर
बिहार चुनाव से पहले जनप्रतिनिधियों के विरोध की खबरें सामने आने लगी है। पहले आरजेडी विधायक प्रो. चंद्रशेखर का जनता का विरोध झेलना पड़ा। अब सकरा से जेडीयू विधायक अशोक चौधरी के लापता के पोस्टर लोगों ने लगा दिए हैं। जिसके बाद सियासी सरगर्मी तेज हो गई है।
बिहार चुनाव से विधायकों को जनता का विरोध झेलना पड़ रहा है। दो दिन पहले ही आरजेडी के मधेपुरा सदर विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री प्रो. चंद्रशेखर को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। जब लोगों ने उनसे पूछा कि इतने दिनों से कहां थे? लोगों का आरोप था कि चुनाव के समय ही विधायक जनता के बीच दिखाई देते हैं, बाकी समय क्षेत्र से गायब रहते हैं। जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। अब मुजफ्फरपुर के सकरा से जेडीयू विधायक अशोक चौधरी का विरोध तेज हो गया है। चुनाव से पहले जनता ने उन्हें लापता घोषित कर दिया है।
क्षेत्र की जनता ने लापता लिखे पोस्टर लगाए हैं। जिसमें लिखा है कि “यहां के माननीय विधायक लापता हैं। पांच साल में कोई काम नहीं हुआ, सड़क टूटी जनता पीटी, माननीय जी गायब!” लोगों का कहना है कि साल 2020 के बिहार चुनाव में जदयू प्रत्याशी के रूप में अशोक चौधरी ने बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन जीत के बाद वे क्षेत्र से गायब हो गए। विकास योजनाएं ठप पड़ी हैं, सड़कों की स्थिति बदतर है, कई पंचायतों में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है।
बताया जा रहा है कि कई गांवों में ग्रामीणों ने विधायक पर काम नहीं करने और क्षेत्र से गायब रहने का आरोप लगाते हुए यह पोस्टर लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में अब तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ है और विधायक लंबे समय से जनता से संपर्क में भी नहीं रहे।