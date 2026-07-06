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रेकी की शिकायत के बाद बढ़ी भरत तिवारी के घर की सुरक्षा, DSP ने तैनात किए 5 पुलिसवाले; दहशत में परिजन

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, जगदीशपुर, भोजपुर
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भोजपुर के बिलौटी गांव में भरत तिवारी के घर की रेकी की खबर सामने आने के बाद पुलिस अब सतर्क हो गई है। भरत भूषण तिवारी की मां आशा देवी की शिकायत पर भरत भूषण तिवारी के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाते हुए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। 

रेकी की शिकायत के बाद बढ़ी भरत तिवारी के घर की सुरक्षा, DSP ने तैनात किए 5 पुलिसवाले; दहशत में परिजन

भोजपुर जिले के शाहपुर के बिलौटी गांव में कथित पुलिस मुठभेड़ में मारे गए भरत तिवारी के घर के बाहर देर रात बिना नंबर प्लेट की संदिग्ध कार से रेकी किए जाने की शिकायत के बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। रविवार को जगदीशपुर डीएसपी पंकज कुमार मिश्रा शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव पहुंचे और भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात कर पूरी घटना की जानकारी ली। इस दौरान परिजनों ने सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता जताते हुए आवश्यक कार्रवाई की मांग की। परिजनों की ओर से भरत तिवारी की मां आशा देवी ने डीएसपी को लिखित आवेदन सौंपते हुए आरोप लगाया कि पिछले कुछ दिनों से रात के समय बिना नंबर प्लेट की एक संदिग्ध कार घर के बाहर लगातार चक्कर लगा रही है और परिवार की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।

इससे परिवार के सभी सदस्य भय और असुरक्षा के माहौल में हैं और किसी अप्रिय घटना की आशंका बनी हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी ने बताया कि भरत तिवारी के घर और आसपास के क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक पुलिस पदाधिकारी, सशस्त्र जवान और चौकीदार सहित कुल पांच पुलिसकर्मियों की टीम 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था में तैनात की गई है। डीएसपी ने कहा कि पीड़ित परिवार का लिखित आवेदन प्राप्त हो गया है। आवेदन के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है। किसी भी व्यक्ति को कानून-व्यवस्था बिगाड़ने या परिवार को भयभीत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

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नेपाल से पहुंचे युवक ने परिजनों की दी सांत्वना

शाहपुर। नेपाल से पैदल बिलौटी के भरत भूषण तिवारी के घर पहुंचे युवक नीतीश यादव ने परिजनों की सांत्वाना दी। कहा कि पैदल आने में मुझे कोई कठिनाई नहीं हुई। यहां पहुंचते ही महसूस हुआ कि भरत भूषण तिवारी हमे राह दिखाने के लिए आगे खड़े हैं। मां आशा देवी के फफक कर रोने पर कहा कि जैसे मेरी मां तड़प कर रो रही है, उसी तरह भरत तिवारी के हत्यारे तड़प-तड़प कर रायेंगे। युवक की भावुकता देख मां की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा था।

भरत तिवारी के परिजनों से मिले अशोक चौधरी

इधर रविवार को बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने बिलौटी जाकर भरत तिवारी के परिजनों से बातचीत की है। मृतक भरत तिवारी के भाई ने मंत्री डॉ. अशोक चौधरी से कहा कि भरत को कुल पांच गोलियां लगी हैं। आरोप लगाया कि तीन गोलियां घटनास्थल पर और दो वाहन के अंदर मारी गईं। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विसंगति का भी दावा किया। परिजनों का कहना था कि भरत आत्मसमर्पण के लिए तैयार था, फिर भी उसे गोली मार दी गई।

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मां आशा देवी ने आरोप लगाया कि गरीबों और विस्थापितों की लड़ाई लड़ने के कारण उनके बेटे को लगातार प्रशासनिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। मंत्री अशोक चौधरी ने महावीर चौधरी फाउंडेशन की ओर से मृतक के पिता काशीनाथ तिवारी को पांच लाख रुपये का सहायता चेक सौंपा। उन्होंने कहा कि यह आर्थिक सहयोग भरत तिवारी के अधूरे सामाजिक सरोकारों और जनहित के कार्यों को आगे बढ़ाने की भावना से दिया गया है। उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि सरकार हर स्तर पर उनके साथ खड़ी है।

फंड में गड़बड़ी और गायब मोबाइल का मुद्दा उठाया

परिजनों ने आरोप लगाया कि भरत तिवारी विस्थापितों के लिए आए लगभग फंड में कथित गड़बड़ी को उजागर करने की तैयारी कर रहे थे। उनका दावा है कि भरत के मोबाइल में एसडीएम से जुड़ी लेन-देन और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य थे, लेकिन घटना के बाद से मोबाइल गायब है। परिवार ने मोबाइल बरामद कर उसकी जांच कराने और पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की।

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Nishant Nandan

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Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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