After Ranju and Subodh the claim of Aman name being deleted is also false he met Rahul Tejashwi now he told truth रंजू, सुबोध के बाद अमन का नाम कटने का दावा भी झूठा; राहुल, तेजस्वी से मिले थे, अब सच बताया, Bihar Hindi News - Hindustan
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से मिलकर अमन कुमार का वोटर लिस्ट से नाम कटने का दावा झूठा साबित हुआ है। चुनाव आयोग की द्वारा जारी वीडियो में अमन ने खुद स्वीकारा कि सही से चेक नहीं करने के चलते उसने ऐसा बात बोली थी। अब उसे कोई आपत्ति नहीं है। इससे पहले रंजू देवी और सुबोध कुमार का भी दावा फेल साबित हुआ था

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाFri, 22 Aug 2025 08:40 PM
गहन मतदाता पुनरीक्षण (एसआईआर) और 65 लाख वोटरों के नाम कटने के खिलाफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बिहार में वोट अधिकार यात्रा जारी है। इस दौरान वो आम लोगों से भी मिल रहे है। कई लोग उनसे ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से नाम कटने की शिकायत कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान कई लोगों का झूठ भी पकड़ा गया। रोहतास की रंजू देवी, फिर नवादा के सुबोध कुमार और अब औरंगाबाद के अमन कुमार के दावे झूठे साबित हुए हैं।

दरअसल औरंगाबाद में राहुल गांधी और तेजस्वी से मुलाकात के दौरान अमन से राहुल ने पूछा कि एसआईआर का मतलब जानते हो, तो अमन ने कहा कि जो गरीब लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं, उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे। जिसका समर्थन करते हुए राहुल ने कहा कि हां बिल्कुल यही हो भी रहा है।

इसके बाद चुनाव आयोग ने फैक्ट चेक किया तो औरंगाबाद के रहने वाले अमन कुमार का नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है। औरंगाबाद जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए वीडियो में अमन बता रहे हैं, कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में है, जानकारी के अभाव में मैंने बोल दिया था, कि मेरा नाम नहीं है। अमन ने कहा कि मैं अब संतुष्ट हूं, सही से चेक नहीं कर पाने के चलते देख नहीं पाया था। अब मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

इससे पहल भी रोहतास की रंजू देवी और नवादा के सुबोध कुमार ने भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने का दावा किया। जिसका फैक्ट चेक चुनाव आयोग ने किया था। जिसमें रंजू देवी ने बताया कि उन्होने वार्ड सचिव के कहने पर राहुल गांधी के सामने बोला था, कि उनका और उनके परिजनों का नाम नहीं है। लेकिन बूथ पर लगी लिस्ट में सभी का नाम था, वहीं सुबोध कुमार ने यात्रा के दौरान राहुल गांधी से कहा था, कि उन्होने लोकसभा चुनाव में वोट डाला था। लेकिन इस बार जो प्रारूप मतदाता सूची जारी हुई है, उसमें उनका नाम नहीं है। जबकि आयोग ने बताया कि पहले भी सुबोध का नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, और अब भी नहीं है। यही नहीं बूथ पर जब बीएलओ ने फॉर्म भरने और नाम जुड़वाने की बात कही, तो मना कर दिया। कोई दावा और आपत्ति दर्ज नहीं कराई।