रंजू, सुबोध के बाद अमन का नाम कटने का दावा भी झूठा; राहुल, तेजस्वी से मिले थे, अब सच बताया

राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से मिलकर अमन कुमार का वोटर लिस्ट से नाम कटने का दावा झूठा साबित हुआ है। चुनाव आयोग की द्वारा जारी वीडियो में अमन ने खुद स्वीकारा कि सही से चेक नहीं करने के चलते उसने ऐसा बात बोली थी। अब उसे कोई आपत्ति नहीं है। इससे पहले रंजू देवी और सुबोध कुमार का भी दावा फेल साबित हुआ था

गहन मतदाता पुनरीक्षण (एसआईआर) और 65 लाख वोटरों के नाम कटने के खिलाफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बिहार में वोट अधिकार यात्रा जारी है। इस दौरान वो आम लोगों से भी मिल रहे है। कई लोग उनसे ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से नाम कटने की शिकायत कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान कई लोगों का झूठ भी पकड़ा गया। रोहतास की रंजू देवी, फिर नवादा के सुबोध कुमार और अब औरंगाबाद के अमन कुमार के दावे झूठे साबित हुए हैं।

दरअसल औरंगाबाद में राहुल गांधी और तेजस्वी से मुलाकात के दौरान अमन से राहुल ने पूछा कि एसआईआर का मतलब जानते हो, तो अमन ने कहा कि जो गरीब लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं, उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे। जिसका समर्थन करते हुए राहुल ने कहा कि हां बिल्कुल यही हो भी रहा है।

इसके बाद चुनाव आयोग ने फैक्ट चेक किया तो औरंगाबाद के रहने वाले अमन कुमार का नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है। औरंगाबाद जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए वीडियो में अमन बता रहे हैं, कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में है, जानकारी के अभाव में मैंने बोल दिया था, कि मेरा नाम नहीं है। अमन ने कहा कि मैं अब संतुष्ट हूं, सही से चेक नहीं कर पाने के चलते देख नहीं पाया था। अब मुझे कोई आपत्ति नहीं है।